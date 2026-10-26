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    Bộ trưởng Lương Tam Quang trình nhiều đề xuất mới về phòng cháy chữa cháy

    Mai Hà
    Mai Hà
    Dự thảo luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sửa đổi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu; đề xuất thực hiện hậu kiểm kết hợp với tuân thủ quy định của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

    Sáng 26.10, tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình 5 dự luật, trong đó có dự luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sửa đổi.

    Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành.

    Bộ trưởng Lương Tam Quang trình nhiều đề xuất mới về phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

    ẢNH: GIA HÂN

    Cụ thể, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. 

    Dự luật cũng bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

    Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

    Dự luật cũng sửa đổi, bổ sung 14 điều của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó, phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 

    Nội dung này sẽ được quy định tại thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này. Dự luật bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

    Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự luật bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

    Cạnh đó, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

    Đồng thời, cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

    Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung sửa đổi luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại dự luật. Song đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

    Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

    Xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng, quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này...

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