Vé máy bay đắt vì các hãng bay tăng giá dịp cao điểm

Theo Bộ GTVT, giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường (cung - cầu), điều kiện vé, thời điểm xuất vé, chất lượng dịch vụ…

Với các đường bay nội địa, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 17/2019 ban hành khung giá vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa và Thông tư số 34/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2019.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đều kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa với nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của hành khách và đảm bảo trong khung giá quy định tại các thông tư trên.

Đáng chú ý, Bộ GTVT cho biết theo cơ chế thị trường, với những giai đoạn cao điểm (cầu tăng quá lớn so với cung), các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, ở những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách thấp (cầu sụt giảm mạnh so với cung) thì các hãng hàng không đều hạ thấp giá vé.

Điều này lý giải cho tình trạng những giai đoạn cao điểm lễ, tết, dù hành khách chực chờ "săn" ngay từ khi các hãng bắt đầu mở bán nhưng gần như không thể mua được vé giá tốt. Ngay như dịp Tết Nguyên đán 2024, các hãng hàng không mở bán vé tết từ trước tết nửa năm nhưng hầu hết các chặng vừa mở bán đã chỉ có vé chạm trần, giá cao ngất ngưởng.

Đó là lý do từ nhiều năm qua, cụm từ "săn vé máy bay" mỗi mùa cao điểm ngày càng trở nên xa xỉ, bởi dù các hãng luôn khẳng định mở bán theo nhiều dải giá vé nhưng thực chất các dải vé rẻ đều được chủ động "đóng" sớm, thậm chí không mở.

Cũng theo thông tin của Bộ GTVT, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và với giá vé phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ GTVT đã ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó, chỉ đạo các hãng hàng không tăng chuyến bay phục vụ trong ngày cao điểm. Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các hãng dự kiến cung ứng 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão và xấp xỉ 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, tăng 36,8%.

Đồng thời, theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng hàng không dịp Tết Nguyên đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Song song, Bộ cũng hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác bằng cách tìm kiếm các tàu bay thuê ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hàng ngày của đội tàu bay, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm...

Các cảng hàng không, hãng hàng không được yêu cầu thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.