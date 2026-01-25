Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bỏ học bạ, thêm xét tuyển tổng hợp: Công bằng hơn cho thí sinh?
Video Giáo dục

Yến Thi
Yến Thi
25/01/2026 08:00 GMT+7

Năm nay nhiều trường bỏ phương thức xét học bạ, hoặc thêm phương thức xét tuyển tổng hợp trong đó có sử dụng kết hợp điểm học bạ, điểm thi, điểm đánh giá năng lực... Điều này có tác động tới thí sinh ra sao theo đề án tuyển sinh của các trường?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân cho biết, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng chứ không bắt buộc phải bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ, năm nay sẽ có thêm phương thức mới, các trường sẽ ghi nhận quá trình học tập của thí sinh qua điểm học bạ cộng với điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm ưu tiên nếu có. Đây là phương thức mới của một số cơ sở giáo dục ĐH. Tuy nhiên, một số trường khác cũng có thể bỏ phương thức xét tuyển học bạ, vì vậy điều quan trọng là các em cần phải đọc đề án tuyển sinh của các trường thật kỹ.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Thí sinh nên chọn ngành học ra sao trong bối cảnh AI phát triển như hiện nay là băn khoăn của nhiều phụ huynh và thí sinh. Các chuyên gia tham gia chương trình chia sẻ quan điểm và cho thí sinh lời khuyên trước câu chuyện toàn cầu này.

