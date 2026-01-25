Bỏ học bạ, thêm xét tuyển tổng hợp: Công bằng hơn cho thí sinh?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân cho biết, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng chứ không bắt buộc phải bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ, năm nay sẽ có thêm phương thức mới, các trường sẽ ghi nhận quá trình học tập của thí sinh qua điểm học bạ cộng với điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm ưu tiên nếu có. Đây là phương thức mới của một số cơ sở giáo dục ĐH. Tuy nhiên, một số trường khác cũng có thể bỏ phương thức xét tuyển học bạ, vì vậy điều quan trọng là các em cần phải đọc đề án tuyển sinh của các trường thật kỹ.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi: