Bỏ hội đồng trường, đại học đầu tiên ra mắt hội đồng chiến lược phát triển

ĐH Kinh tế TP.HCM thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển UEH trong bối cảnh không còn mô hình quản trị có hội đồng trường trong cơ sở giáo dục ĐH công lập ảnh: t.k

Thành lập hội đồng chiến lược thay thế hội đồng ĐH

Luật Giáo dục ĐH và luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua đều không còn mô hình quản trị có hội đồng trường trong các trường ĐH và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Cả 2 luật đều có quy định chuyển tiếp, cho phép trường ĐH trong thời gian 3 tháng, còn trường nghề trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 1.1, hội đồng trường bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho hiệu trưởng.

Giám đốc ĐH, hiệu trưởng vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của mình trong giai đoạn chuyển tiếp. Đối với chủ tịch hội đồng ĐH, hội đồng trường đang là bí thư hoặc phó bí thư phụ trách đảng bộ thì thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tuân thủ quy định của Đảng. Đối với chủ tịch hội đồng trường nhưng không phải là bí thư, phó chủ tịch hội đồng trường và các trường hợp khác thì giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng phụ trách báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để bố trí vị trí công tác phù hợp.

Nội dung này được thể hiện trong công văn của Bộ GD-ĐT gửi bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh hướng dẫn về công tác nhân sự của các cơ sở giáo dục ĐH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Trên cơ sở này, các cơ sở giáo dục ĐH đã và đang thực hiện các bước trong giai đoạn chuyển tiếp theo quy định của luật mới. Theo đó, một số ĐH có chủ trương thành lập hội đồng chiến lược thay thế hội đồng ĐH trước đây.

Mới đây, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) là ĐH đầu tiên chính thức công bố quyết định thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển UEH. Trong bối cảnh mô hình quản trị ĐH có sự điều chỉnh, không còn Hội đồng ĐH theo Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, việc thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) khẳng định quyết tâm của trường trong việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạch định, ra quyết định chiến lược trên nền tảng tham vấn độc lập, đa chiều và chuyên sâu.

Hội đồng Chiến lược UEH do Giám đốc ĐH quyết định thành lập, đóng vai trò là kênh tham vấn chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định và điều hành trong toàn hệ thống.

Hội đồng này thực hiện tư vấn cho giám đốc về các nội dung cốt lõi như: mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển ĐH; định hướng phát triển tổ chức và hoạt động; chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực; định hướng đào tạo và khoa học-công nghệ; chiến lược gắn kết đối tác, doanh nghiệp và cựu người học; chủ trương sử dụng tài chính, tài sản; cùng các vấn đề quan trọng khác. Thông qua chức năng tư vấn chiến lược, hội đồng này góp phần hỗ trợ trường xây dựng các quyết sách dài hạn, phù hợp với xu thế giáo dục ĐH hiện đại, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Hội đồng chiến lược UEH gồm những ai?

Hội đồng Chiến lược UEH có 15 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số thông qua hình thức biểu quyết, họp định kỳ 3 tháng 1 lần và có thể họp đột xuất. Cách thức vận hành này nhằm bảo đảm tính khách quan, đa chiều và trách nhiệm trong từng nội dung tư vấn chiến lược.

Hội đồng có nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm các thành viên trong và ngoài ĐH. Đa số thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp bên ngoài UEH, nhiều người trong số đó từng tham gia Hội đồng ĐH UEH trước đây hoặc có kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực liên quan.

Việc tăng cường sự tham gia của các thành viên bên ngoài giúp Hội đồng Chiến lược UEH mở rộng góc nhìn, kết nối thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động và xu hướng quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng tư vấn chiến lược và tính khả thi của các định hướng phát triển.

Danh sách Hội đồng Chiến lược phát triển UEH nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

Trước đó, ngày 13.12.2025, Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ họp cuối cùng lần thứ 26 khóa IV, trước khi kết thúc hoạt động theo quy định mới. Tại cuộc họp, PGS-TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định vai trò tư vấn quan trọng cho Ban giám đốc, đặc biệt trong việc tham vấn và phản biện chính sách của Hội đồng ĐH. Từ thực tiễn này, PGS-TS Vũ Hải Quân cho rằng ĐH Quốc gia TP.HCM cần nghiên cứu thành lập một Hội đồng tư vấn nhằm tiếp tục phát huy vai trò vốn có trong bối cảnh không còn hoạt động của hội đồng trường.