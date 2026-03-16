Bờ kè sông Dinh biến thành bãi rác vì nạn đổ trộm

Đức Nhật
16/03/2026 08:18 GMT+7

Tuyến bờ kè sông Dinh đoạn qua P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thời gian gần đây bị biến thành bãi tập kết xà bần và rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải tràn lan bên sông

Theo phản ánh của người dân tại khu vực 1 và khu vực 3, P.Quy Nhơn Đông, dọc bờ kè sông Dinh thời gian qua trở thành "bãi rác bất đắc dĩ". Vì là khu vực thưa dân nên nơi này bị một số người chở rác đến đổ trộm, khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác và gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Khu đất ở ngã ba Điện Biên Phủ và đường bờ kè sông Dinh bị biến thành “bãi rác bất đắc dĩ”

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ở khu vực 1, P.Quy Nhơn Đông) cho biết ban đầu chỉ có một vài trường hợp lén lút đổ xà bần, nhưng sau đó tình trạng này diễn ra thường xuyên hơn. Tại hiện trường, các đống rác và vật liệu xây dựng bị đổ trộm xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí chỉ sau một đêm đã hình thành thêm những đống xà bần mới. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương nhiều lần phải thuê phương tiện, máy móc để thu dọn.

Không chỉ gây mất mỹ quan, rác thải và xà bần còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Bà Phạm Thị Diệp (63 tuổi, ở khu vực 3), đang canh tác 4 sào ruộng sát bờ kè sông Dinh, cho biết gia đình bà gặp nhiều trở ngại trong việc gieo trồng. Theo bà Diệp, từ khi bờ kè được đầu tư xây dựng kiên cố, nhiều người đã đến khu vực này để đổ trộm xà bần, rác thải. Khi trời mưa, gạch vụn và bê tông vỡ theo nước trôi xuống ruộng lúa. Ngoài ra, các loại túi nilon và rác thải nhựa cũng theo gió bay xuống ruộng, gây cản trở quá trình canh tác.

Rác thải, xà bần chảy tràn xuống khu vực canh tác của người dân

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bãi đất trống nằm ở ngã ba đường Điện Biên Phủ giao với bờ kè sông Dinh rộng hàng ngàn mét vuông đã bị biến thành bãi rác lớn; rác thải và xà bần bị đổ tràn lan, chất cao thành từng đống lớn. Dọc tuyến bờ kè sông Dinh, gạch đá, bê tông vỡ và rác thải công nghiệp xuất hiện dày đặc. Tại một số vị trí, xà bần tràn xuống các cánh đồng bên dưới, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Sẽ trích xuất camera phạt nguội

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, xác nhận tình trạng đổ trộm rác thải và xà bần tại khu vực bờ kè sông Dinh. Theo ông Quang, những người vi phạm thường lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc các ngày nghỉ cuối tuần để đổ trộm nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như cắm biển cảnh báo và tăng cường tuần tra

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình này, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như cắm biển cảnh báo và tăng cường tuần tra. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý một số trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, việc quản lý vẫn gặp khó khăn do lực lượng mỏng và không thể bố trí người trực thường xuyên tại khu vực.

Về lâu dài, UBND P.Quy Nhơn Đông đang khảo sát để lắp đặt thêm camera giám sát tại các điểm nóng. Sau khi có hệ thống camera, địa phương sẽ trích xuất dữ liệu, phục vụ việc xử lý "phạt nguội" các trường hợp vi phạm. Đối với các bãi rác tự phát đã hình thành, chính quyền địa phương đang tổ chức thu dọn và sẽ sớm di dời toàn bộ số rác này đến nơi xử lý phù hợp, nhằm trả lại môi trường sạch cho khu vực bờ kè sông Dinh.

Khốn khổ sống cạnh bãi rác Đông Nam

Khu xử lý rác thải Đông Nam (P.Đông Quang, Thanh Hóa) - khu xử lý rác thải lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, gây mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín nhà khiến hàng ngàn người dân sống xung quanh rơi vào tình trạng cùng cực, "đi không nổi, ở không xong".

