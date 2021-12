Bộ KH-CN nhận lỗi khi đăng tin kit test Việt Á được WHO chấp nhận

Bộ trưởng Bộ KH-CN đã ký quyết định thực hiện 3 nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia đột xuất về phòng, chống dịch, trong đó có 2 nhiệm vụ liên quan đến kit test được giao cho Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty Việt Á. Nhiệm vụ khoa học giao Học viện Quân y chủ trì với kinh phí khoảng hơn 18 tỉ đồng.

Về lý do Công ty Việt Á tham gia vào nhiệm vụ khoa học này, ông Tạc cho hay: “Trước khi giao nhiệm vụ cho Học viện Quân y, nhiều người khuyến cáo ở VN cần chọn công ty nào có thể sản xuất được kit test lên tới hàng triệu chiếc. Công ty Việt Á là một trong những đơn vị sản xuất kit test và các nhà khoa học Học viện Quân y đã đề xuất Việt Á tham gia”.

Liên quan đến việc cấp phép “thần tốc” cho kit test của Công ty Việt Á, Thứ trưởng Bộ KH-CN cho rằng thời điểm tháng 3.2020, VN vô cùng thiếu kit test. “Thiếu như thế nhưng muốn đặt mua không mua được; các nhà khoa học về dịch tễ yêu cầu Bộ KH-CN cho nghiệm thu ngay. Chúng tôi họp nghiệm thu và sau đó hội đồng này đã có biên bản gửi Bộ Y tế đề nghị cấp phép khẩn cấp cho bộ kit test do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á sản xuất”, theo ông Tạc. Về việc trang web của Bộ KH-CN gỡ bỏ thông tin “bộ kit xét nghiệm Covid-19 của VN sản xuất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận”, ông Tạc giải thích: “Trên trang của Bộ KH-CN công bố xong lại gỡ xuống là do WHO không liên quan đến việc cấp phép, 2 cái này hoàn toàn khác nhau. Bộ KH-CN tổng hợp thông tin đưa lên là có vấn đề, có lỗi và tạo ra cái không hay”.





Theo lãnh đạo Bộ KH-CN, sau khi kết thúc nhiệm vụ, Bộ KH-CN sẽ làm việc với Học viện Quân y, đơn vị nhận tiền ngân sách Chính phủ để đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia. Còn bước sau đó, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng, sản xuất kit test ở quy mô lớn và việc Công ty Việt Á sản xuất và bán cho các tỉnh không thuộc thẩm quyền của Bộ KH-CN.

Trước đó, tối 27.12, Bộ KH-CN đã đăng tải đính chính thông tin về việc “Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của VN sản xuất được WHO chấp thuận”. Điều đáng nói, Bộ này cho rằng đã đăng tin trên vì trong các ngày từ 25 - 26.4.2020, một số cơ quan báo chí chính thống cũng đăng thông tin này. Sau khi kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin của Bộ KH-CN nên đã gỡ xuống.

Tuy nhiên, trên thực tế, Trung tâm truyền thông của Bộ KH-CN đã gửi email thông tin này cho báo chí đăng tải, dẫn nguồn từ Bộ KH-CN.