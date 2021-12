Bộ KH-CN đính chính thông tin ‘bộ kit test Covid-19 của Việt Á được WHO chấp thuận’

Tối 28.12, Bộ KH-CN đã đăng tải đính chính thông tin “Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận”.

Điều đáng nói, Bộ KH-CN cho rằng, lý do đăng tải thông tin trên là do trong các ngày từ 25 - 26.4.2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được WHO chấp thuận.

Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống, lúc 15 giờ 36 ngày 26.4.2020, bản tin “Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được WHO chấp thuận” đã được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ KH-CN (www.most.gov.vn), và bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực KH-CN tham khảo.

Theo Bộ KH-CN, sau khi phát hiện có sai sót, để có thời gian xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình, bản tin đã được tạm gỡ trên Cổng thông tin của Bộ KH-CN. Các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên Cổng thông tin của Bộ KH-CN.

Vì vậy, Bộ KH-CN xin đính chính lại nội dung như sau: “Ngày 24.4.2020, WHO chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp (EUL) cho bộ kit “LightPower iVA SAR-CoV-2 1st RT-rPCR Kit” của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á”.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, chiều 20.12, trên trang web của Bộ KH-CN, thông tin “bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất được WHO chấp thuận” đăng tải trước đó đã biến mất, không còn tìm thấy đường dẫn.





Theo thông tin đã đăng tải ngày 26.4.2020 trên trang web của Bộ KH-CN, WHO đã chấp thuận bộ kit LightPower iVA SARS-CoV-21st RT-rPCR Kit do Công ty CP công nghệ Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00.

Ngày 21.4, Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Vương quốc Anh cũng đã cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ sản phẩm xét nghiệm này. Bộ kit xét nghiệm Covid-19 có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh.

Cũng theo thông tin đã đăng tải, sau khi được Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Vương quốc Anh cấp phép, bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu, với số lượng cam kết ít nhất 1 triệu kit test/tháng. Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều tổ chức quan tâm đến sản phẩm như WB, Quỹ CHAI...

Bộ KH-CN đánh giá việc có thêm sự chấp thuận của WHO sẽ giúp sản phẩm kit test kể trên dễ dàng được xuất khẩu ra các nước trên toàn thế giới. Các tổ chức như WB, Quỹ CHAI dự kiến sẽ mua sản phẩm này đưa vào chương trình tài trợ cho các nước trên toàn thế giới.

Theo thông tin Bộ KH-CN mới cập nhật ngày 24.12 trên cổng thông tin Bộ này, kit xét nghiệm Covid-19 liên quan Công ty CP công nghệ Việt Á là nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia, được giao cho Học viên Quân y chủ trì với kinh phí từ ngân sách Nhà nước lên tới gần 19 tỉ đồng. Trong 17 thành viên tham gia, có 4 người của Công ty CP công nghệ Việt Á.

Nhiệm vụ này sẽ được Bộ KH-CN tổ chức đánh giá, nghiệm thu vào tháng 12.2021, nhưng hiện tại chưa có bất cứ thông tin gì về việc Bộ KH-CN sẽ tổ chức triển khai việc đánh giá, nghiệm thu.