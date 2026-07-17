Bộ lấy ý kiến 14 địa phương, xây dựng khung giá điện mặt trời kết hợp BESS

Khung giá điện mặt trời tích hợp BESS từ 1.104 - 1.726 đồng/kWh

Một trong những nội dung đáng chú ý trong hồ sơ lấy ý kiến khung giá phát điện năm 2026 của Bộ Công thương là lần đầu tiên khung giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS) được đưa ra lấy ý kiến xây dựng.

Theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có 4 phương án gồm sử dụng suất đầu tư BESS theo kết quả đấu thầu của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI); áp dụng suất đầu tư tham khảo từ thị trường Trung Quốc; sử dụng suất đầu tư BESS theo mức bình quân toàn cầu do đơn vị tư vấn tổng hợp; căn cứ kết quả đấu thầu hệ thống BESS của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Khung giá phát điện có sự khác biệt giữa các vùng do điều kiện bức xạ mặt trời và sản lượng điện. Theo đó, khu vực miền Bắc có mức giá cao nhất, dao động 1.512,28 - 1.549,7 đồng/kWh; miền Trung từ 1.208,29 - 1.237,88 đồng/kWh; còn miền Nam có mức thấp nhất, từ 1.104,43 - 1.131,63 đồng/kWh.

Như vậy, khung giá điện mặt trời mặt đất kết hợp BESS do EVN đề xuất dao động từ 1.104,43 - 1.549,7 đồng/kWh.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công thương xây dựng khung giá điện mặt trời tích hợp BESS ẢNH: NG.NGA

Đối với điện mặt trời nổi kết hợp BESS, EVN cũng xây dựng 4 phương án tương tự. Trong đó, miền Bắc có mức giá từ 1.685,80 - 1.726,13 đồng/kWh; miền Trung từ 1.336,12 - 1.368,06 đồng/kWh; và miền Nam từ 1.228,22 - 1.257,56 đồng/kWh. Như vậy, khung giá điện mặt trời nổi kết hợp BESS được đề xuất trong khoảng 1.228,22 - 1.726,13 đồng/kWh, cao hơn loại hình điện mặt trời mặt đất do suất đầu tư của dự án điện mặt trời nổi lớn hơn.

Điện gió được xây dựng nhiều kịch bản theo suất đầu tư và hệ số công suất



Bên cạnh điện mặt trời, EVN cũng xây dựng khung giá phát điện năm 2026 đối với điện gió trên đất liền và điện gió gần bờ.

Cụ thể, đối với điện gió trên đất liền, EVN xây dựng 5 phương án trên cơ sở điều chỉnh suất đầu tư giảm 2% hoặc 5% kết hợp với các kịch bản về hệ số công suất (kCF). Kết quả, khung giá phát điện dao động từ 1.437,53 - 1.998 đồng/kWh. Theo phương án cơ sở, miền Bắc có mức giá 1.998 đồng/kWh, miền Trung 1.842,96 đồng/kWh và miền Nam 1.876,50 đồng/kWh. Ở kịch bản suất đầu tư giảm 5% và áp dụng hệ số công suất tối đa, khung giá giảm xuống còn 1.437,53 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.443,91 đồng/kWh tại miền Trung và 1.442,92 đồng/kWh tại miền Nam.

Đối với điện gió gần bờ, EVN cũng đề xuất 5 phương án với cách tính tương tự điện gió trên đất liền. Theo đó, khung giá phát điện được tính toán trong khoảng từ 1.831,69 - 2.379,42 đồng/kWh. Theo phương án cơ sở, mức giá là 2.027,07 đồng/kWh; trong trường hợp suất đầu tư giảm 2% và áp dụng hệ số công suất tối thiểu, khung giá tăng lên 2.379,42 đồng/kWh. Còn khi suất đầu tư giảm 5% và áp dụng hệ số công suất tối đa, mức giá giảm xuống 1.831,69 đồng/kWh.

Các phương án này được EVN xây dựng để lấy ý kiến các địa phương và đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Công thương xem xét ban hành khung giá phát điện năm 2026.

Để hoàn thiện khung giá phát điện năm 2026, Cục Điện lực đã gửi văn bản lấy ý kiến đến 14 Sở Công thương Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, TP.HCM và Cà Mau. Đây đều là những địa phương có tiềm năng hoặc đang phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió trên cả nước.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng lấy ý kiến của Viện Năng lượng và các đơn vị tư vấn chuyên ngành gồm PECC1, PECC2, PECC3 và PECC4 để rà soát các thông số đầu vào, phương pháp tính toán và kết quả xây dựng khung giá phát điện trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Theo phụ lục 3 kèm công văn, các tỉnh, thành phố trên cả nước được dự kiến phân thành ba khu vực Bắc, Trung và Nam để áp dụng khung giá phát điện năm 2026. Trong đó, khu vực Bắc gồm 18 tỉnh, thành phố; khu vực Trung gồm 11 tỉnh, thành phố; và khu vực Nam gồm 8 tỉnh, thành phố. Việc phân vùng được xây dựng trên cơ sở điều kiện bức xạ mặt trời, tiềm năng gió, suất đầu tư và sản lượng điện của từng khu vực nhằm bảo đảm khung giá phát điện phản ánh sát đặc điểm của từng vùng, làm cơ sở xác định giá đối với các dự án điện mặt trời và điện gió.







