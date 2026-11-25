Từ những mẻ lên men thất bại

Năm 2025, sau nhiều năm làm việc tại TP.HCM, Nguyễn Phương Quyên quyết định trở về quê ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp để khởi nghiệp. Rời công việc kỹ sư lập trình với mức thu nhập ổn định vài chục triệu đồng mỗi tháng, Quyên bắt đầu hành trình mới trong lĩnh vực nông sản và dược liệu - một hướng đi gần như trái ngược với chuyên môn trước đây.

Nguyễn Phương Quyên giới thiệu sản phẩm lên men đến khách hàng ẢNH: DUY TÂN

"Tôi muốn làm một sản phẩm từ những nguyên liệu quen thuộc của quê hương nhưng phải có điểm khác biệt, có câu chuyện và quan trọng là tạo được giá trị thực tế", Quyên chia sẻ.

Tháng 3.2025, cô gái miền Tây bắt tay nghiên cứu công nghệ lên men mật ong kết hợp nam dược. Không có nền tảng chuyên sâu về công nghệ sinh học, Quyên vừa tham gia các khóa đào tạo, vừa tìm đến kỹ sư và chuyên gia để học hỏi.

Thời gian đầu, hành trình khởi nghiệp không ít lần gặp khó. Nhiều mẻ lên men không đạt yêu cầu, thậm chí phải bỏ toàn bộ thành phẩm sau nhiều ngày chờ đợi. Mỗi lần thất bại, Quyên lại điều chỉnh nguyên liệu, quy trình và điều kiện lên men, đồng thời nhờ chuyên gia hỗ trợ kiểm soát chất lượng.

Sản phẩm nghệ mật ong lên men ẢNH: DUY TÂN

Sau nhiều lần thử nghiệm, dòng sản phẩm lên men dần hoàn thiện gồm: nghệ mật ong lên men, gừng mật ong lên men và nhàu mật ong lên men. Trong đó, nhàu được kết hợp với mật ong hoa dừa; nghệ và gừng sử dụng mật ong hoa nhãn.

Theo Quyên, thách thức lớn nhất là kiểm soát quá trình lên men để sản phẩm ổn định, đồng thời giữ được đặc tính của nguyên liệu. Quyên hướng đến cách kết hợp mật ong và dược liệu nhằm tạo ra sản phẩm thuận tiện hơn trong sử dụng. Đến nay, cơ sở sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản phẩm nghệ mật ong lên men đã có hồ sơ tự công bố. Trong 6 tháng, 1.000 chai sản phẩm đầu tiên được tiêu thụ.

Đưa công nghệ số vào hành trình khởi nghiệp

Tận dụng nền tảng công nghệ thông tin từng theo đuổi, Quyên không chỉ ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn đưa chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh.

Ba sản phẩm chủ lực của cơ sở gồm nghệ, gừng và nhàu mật ong lên men ẢNH: DUY TÂN

Quyên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, nghiên cứu thị trường, xây dựng hình ảnh và nội dung quảng bá. Đồng thời, chị xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi thông tin nguyên liệu, quá trình sản xuất và vòng đời sản phẩm.

Quyên cho biết, sản phẩm được giới thiệu trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và tại những sự kiện, hội chợ, triển lãm. Sau hơn một năm phát triển, nam dược lên men Be từng bước tiếp cận khách hàng tại Đồng Tháp, TP.HCM, Đồng Nai và nhiều địa phương qua các nền tảng trực tuyến.

Sản phẩm nhàu mật ong lên men ẢNH: DUY TÂN

Không dừng ở việc tìm đầu ra, Quyên còn định hướng mô hình theo hướng sản xuất xanh, tuần hoàn. Xưởng ưu tiên sử dụng điện mặt trời, từng bước thay bao bì nhựa bằng chai thủy tinh. Bã hữu cơ sau xử lý nguyên liệu được tận dụng ủ thành phân bón sinh học phục vụ cây trồng.

Quyên dự kiến triển khai mô hình refill (châm thêm sản phẩm vào chai cũ), khuyến khích khách hàng tái sử dụng bao bì, giảm rác thải. "Làm sản phẩm không chỉ quan tâm đến việc bán được bao nhiêu. Tôi muốn trong quá trình sản xuất cũng phải tính đến chuyện giảm chất thải và tận dụng những gì có thể tái sử dụng", Quyên chia sẻ.

Sản phẩm nghệ mật ong lên men ẢNH: DUY TÂN

Tận dụng nguyên liệu địa phương

Bên cạnh phát triển cơ sở riêng, Quyên còn tích cực tham gia phong trào thanh niên tại địa phương. Hiện Quyên là Phó chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp phường Mỹ Phong, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm đưa nông sản lên môi trường số, xây dựng hình ảnh sản phẩm và ứng dụng AI trong nghiên cứu thị trường, quảng bá.

Sản phẩm gừng mật ong lên men ẢNH: DUY TÂN

Theo anh Lê Vương Quốc Hùng, Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp phường Mỹ Phong, mô hình của Quyên có điểm mới khi kết hợp nguyên liệu tự nhiên với công nghệ lên men, đồng thời chú trọng sản xuất xanh và ứng dụng công nghệ số. "Mô hình tận dụng được nguyên liệu tại địa phương, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng. Điều quan trọng là cần tiếp tục hoàn thiện chất lượng và mở rộng thị trường", anh Hùng nhận xét.

Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, Quyên chọn trở về quê, bắt đầu lại với những nguyên liệu gần gũi. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của một người trẻ mà còn gợi mở hướng khai thác giá trị nông sản địa phương bằng tri thức, công nghệ và tư duy sản xuất bền vững.