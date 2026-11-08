Đưa nông sản miền Tây vào từng sợi bánh, thu hàng tỉ đồng mỗi năm

Làm mới sợi bún truyền thống

Chị Ngọc cho biết, sinh ra trong gia đình có nghề làm bún truyền thống ở miền Tây, chồng chị sớm quen với các công việc nhào bột, ép sợi, phơi bánh. Chị Ngọc sau đó cùng chồng làm bún. Đến năm 2020, vợ chồng chị chính thức tiếp quản cơ sở sản xuất.

Chị Ngọc giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ẢNH: DUY TÂN

Thay vì duy trì cách làm bún truyền thống, chị Ngọc tìm hướng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng và phát triển thêm dòng sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu địa phương. Cuối năm 2024, chị thành lập doanh nghiệp, tập trung phát triển các dòng sợi bánh kết hợp với nông sản miền Tây theo hướng hạn chế phụ gia, ưu tiên giữ màu sắc, hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Từ đây, nghề làm bún truyền thống của gia đình bước sang hướng đi mới, gắn với chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm.

Khâu sản xuất với dây chuyền hiện đại ẢNH: DUY TÂN

Từ nền tảng nghề gia đình, chị bắt đầu tìm cách cơ giới hóa sản xuất, đồng thời nghiên cứu những sản phẩm mới từ chính nguồn nguyên liệu quen thuộc ở miền Tây. Ý tưởng là thay một phần tinh bột gạo bằng các loại nông sản như hạt sen, lá hẹ, bí đỏ, gấc, khoai môn, gạo lứt... để tạo ra những dòng bánh có màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, để biến một ý tưởng thành sợi bánh hoàn chỉnh không đơn giản.

Sản phẩm đạt thời hạn bảo quản lên tới 12 tháng trong điều kiện tiêu chuẩn mà không cần sử dụng chất bảo quản hay phụ gia nhân tạo ẢNH: DUY TÂN

Theo chị Ngọc, mỗi loại nguyên liệu lại có đặc tính riêng nên không thể áp dụng một công thức chung. Hạt sen có khả năng hút nước khác với bột gạo; dịch hẹ tươi chứa nhiều nước, chất xơ và sắc tố nên dễ thay đổi khi gặp nhiệt; trong khi bí đỏ hấp chín lại phụ thuộc vào giống, độ chín và độ ẩm.

Màu sắc từ nông sản giúp những sợi bánh canh thêm thu hút ẢNH: DUY TÂN

Chẳng hạn, bánh canh hạt sen sử dụng khoảng 16% bột hạt sen; bánh canh lá hẹ có khoảng 40% dịch hẹ tươi, còn bánh canh bí đỏ sử dụng khoảng 32% bí đỏ hấp chín. Mỗi công thức phải được điều chỉnh nhiều lần để sợi bánh vừa giữ được đặc tính của nguyên liệu, vừa bảo đảm độ dai, khả năng tạo hình và độ ổn định sau cấp đông. "Có dòng sản phẩm chúng tôi phải thử nghiệm ít nhất 7 lần mới hoàn thiện được công thức, từ độ ẩm, tỷ lệ phối trộn đến thông số tạo sợi và cấp đông", chị Ngọc cho biết.

Sản phẩm bánh canh bí ẢNH: DUY TÂN

Nền tảng cơ khí của gia đình cũng trở thành lợi thế. Doanh nghiệp có thể chủ động thiết kế, chế tạo và điều chỉnh máy móc, khuôn mẫu phù hợp với từng dòng bánh, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị có sẵn trên thị trường. Sau nhiều lần thử nghiệm, những sợi bánh từ nông sản dần hoàn thiện. Sản phẩm có thời hạn bảo quản lên đến 12 tháng trong điều kiện tiêu chuẩn, không sử dụng chất bảo quản hay phụ gia nhân tạo.

Sản phẩm bánh canh hẹ ẢNH: DUY TÂN

Đưa nông sản miền Tây thành sản phẩm tiện lợi

Trong nhà máy rộng gần 1.000 m2 đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, những nguyên liệu vốn quen thuộc trong bữa ăn miền Tây được chế biến thành các sản phẩm tiện lợi, phù hợp với nhu cầu nấu nướng nhanh của người tiêu dùng.

Sản phẩm bánh canh hạt sen ẢNH: DUY TÂN

Từ những sợi bánh truyền thống, chị Ngọc mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều dòng bánh có thành phần từ nông sản địa phương. Cách làm này không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn mở ra hướng nâng giá trị cho nguyên liệu ngay tại vùng sản xuất. Sản phẩm hiện phân phối qua nhiều kênh, từ cửa hàng, chợ truyền thống, đại lý, quán ăn đến các nền tảng trực tuyến và thị trường xuất khẩu.

Sản phẩm bánh canh khoai môn ẢNH: DUY TÂN

Năm 2025, chị Ngọc bán khoảng 180 tấn sản phẩm, doanh thu 9 tỉ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng tiêu thụ khoảng 130 tấn, doanh thu khoảng 6,5 tỉ đồng. Trong cơ cấu tiêu thụ, bán hàng trực tuyến chiếm khoảng 50%, đại lý và quán ăn khoảng 20%, xuất khẩu khoảng 30%. Chị cũng xây dựng cộng đồng khách hàng trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi.

Những tô bánh canh đủ màu từ nông sản địa phương thu hút nhiều thực khách ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ tập trung vào sản xuất, chị Ngọc chú trọng xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định bằng cách liên kết với nông dân địa phương. Một số loại nông sản được doanh nghiệp mua với giá cao hơn thị trường khoảng 10%. Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp chủ động nguyên liệu, vừa góp phần tạo thêm đầu ra cho nông dân. Hiện doanh nghiệp duy trì việc làm ổn định cho 36 lao động, phần lớn là phụ nữ địa phương.

Những tô bánh canh đủ màu từ nông sản địa phương thu hút nhiều thực khách ẢNH: DUY TÂN

Từ những nguyên liệu quen thuộc của miền Tây đến nhà máy chế biến, câu chuyện của chị Ngọc cho thấy khi nghề truyền thống gặp công nghệ, những sản vật tưởng chừng bình dị vẫn có thể mở ra một hướng đi mới. Mỗi sợi bánh vì thế không chỉ mang theo hạt gạo, hạt sen hay bí đỏ, mà còn chứa câu chuyện về cách người miền Tây tìm cách nâng giá trị nông sản quê nhà.

Anh Đặng Duy Khôi, ngụ phường An Bình, TP.Cần Thơ cho biết: “Trước đây, tôi thường mua bún, bánh canh làm từ gạo truyền thống. Khi biết chị Ngọc có các sản phẩm kết hợp hạt sen, bí đỏ, lá hẹ, tôi đặt mua về dùng thử. Tôi thấy sản phẩm khá tiện lợi, có màu sắc tự nhiên, hương vị lạ miệng, dễ chế biến thành nhiều món ăn. Gia đình tôi cũng thích vì có thêm lựa chọn bên cạnh các loại bún, bánh canh thông thường”.

Còn chị Ngữ Nhi, chủ khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ cho biết: “Tôi chọn sử dụng bánh canh của Tú Trinh Food vì sản phẩm tiện lợi, dễ bảo quản và tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Khi chế biến, sợi bánh giữ được độ dai, không dễ bị bở nếu nấu đúng cách. Những loại bánh có thành phần từ hạt sen, bí đỏ hay rau củ cũng tạo sự khác biệt cho món ăn, giúp thực khách có thêm lựa chọn”.

Mới đây, tại cuộc thi khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - 2026, dự án “Sợi bánh giá trị từ nông sản Việt” của chị Ngọc xuất sắc đạt giải ba.