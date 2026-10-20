Chiến lược 'đổi bò' của cô gái miền Tây

Chiếc xe máy men theo con lộ nông thôn êm đềm, dù còn cách chuồng nuôi bò của "cô gái mát tay" ở miền Tây một vườn trái cây nữa nhưng đã nghe tiếng máy băm cỏ chạy đều. Đến nơi mới thấy, bên cạnh chiếc máy là đống bắp sau thu hoạch được cột gọn lại thành từng bó. Một người đang nhanh chân lẹ tay đưa bắp vào máy băm nhỏ, rồi mang từng thau vào cho đàn bò gồm 17 con lớn nhỏ đang tới cữ ăn.

Cô gái miền Tây Huỳnh Thị Ngọc Thảo khởi nghiệp với mô hình nuôi bò ẢNH: THANH DUY

Hơn 2 năm nay, đó là hình ảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng của chị Huỳnh Thị Ngọc Thảo (37 tuổi), Bí thư chi đoàn ấp Chót Dung, xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ - một người trẻ đang trở thành điển hình khởi nghiệp tại địa phương nhờ tư duy làm kinh tế nông nghiệp linh hoạt và đầy sáng tạo.

"Cần câu" quý giá của cô gái miền Tây

Ít ai biết rằng, trước khi sở hữu "cơ ngơi" như hiện tại, vợ chồng chị Thảo từng trải qua quãng thời gian dài chật vật với nhiều nghề mưu sinh. Họ từng trồng nấm rơm, làm công nhân giày da, mướn vườn trồng bưởi rồi mua dừa dạo. Dù chăm chỉ siêng năng, cuộc sống gia đình vẫn bấp bênh và luôn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã.

Chuồng nuôi của chị Thảo hiện có 17 con bò lớn nhỏ ẢNH: THANH DUY

Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi gia đình chị Thảo được chính quyền địa phương xét chọn trao tặng 2 con bò lai Sind giống cái từ chương trình hỗ trợ hộ khó khăn. Ý thức đây là "cần câu" quý giá để vươn lên, chị Thảo đã chủ động tìm đến những mô hình chăn nuôi hiệu quả trong vùng để học hỏi kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi bắt tay vào làm.

Với 2 con bò ban đầu, chị càng nuôi càng thích nên ước mơ một ngày nào đó chuồng trại sẽ đông bò hơn. Nhưng chị nhận thấy nếu nuôi sinh sản theo cách truyền thống thì đòi hỏi thời gian quay vòng vốn rất dài. Bởi thông thường, một con bò cái mất từ 15 đến 18 tháng mới phối giống, cộng thêm 9 tháng mang thai và chưa kể nhiều rủi ro kỹ thuật khi chăm sóc bê con. Vì vậy, nữ thủ lĩnh đoàn thanh niên đã nghĩ ra một hướng đi đầy táo bạo: chiến lược "đổi bò".

Theo chị Thảo, những hộ nuôi bò thịt thương phẩm luôn chuộng các con bò to khỏe, tròn trịa, mẫu mã đẹp. Nắm bắt tâm lý này, thời điểm giá bò giảm, chị Thảo dồn toàn bộ tiền tích lũy mua thêm 2 con bò tơ nữa với giá hơn 14 triệu đồng. Sau vài tháng tập trung chăm sóc cho bò đạt thể trạng tốt, chị mang chúng (2 con bò mua thêm – PV) để trao đổi với các hộ nuôi khác. "Một con bò đẹp có thể đổi 1 thành 2, thậm chí 1 thành 3 với những con bò ốm yếu hơn hoặc bê con từ các hộ dân cần bán nhanh" chị Thảo nói.

Chị Thảo khởi nghiệp theo hướng "vỗ béo" bò để đổi lấy nhiều bò gầy và bê con ẢNH: THANH DUY

Chẳng hạn, từ 2 con bò lai Sind mua thêm, sau thời gian "vỗ béo", chị đổi được một con bò giống lai Pháp và một con bò 3B (bù thêm 10 triệu đồng -PV). Khi con bò lai Pháp trưởng thành, chị tiếp tục sang tay với hộ khác để nhận về 1 con bò gầy và 2 con bê (người mua còn trả thêm cho chị 3 triệu đồng -PV). Nhờ dòng vốn linh hoạt và vòng quay liên tục như thế, chỉ trong vòng 2 năm, từ 2 con bò chị Thảo đã gầy dựng nên đàn bò lên đến 17 con với nhiều chủng loại khác nhau.

Hiệu quả kinh tế thấy rõ khi vào tháng 7 vừa qua, chị Thảo đã bán một cặp bò lớn được 76 triệu đồng. Sau khi trừ tiền tái đầu tư mua lại bò mới 23 triệu đồng, chị thu lãi ròng 53 triệu đồng.

Bí quyết "vỗ béo" bò gầy

Thành công của mô hình không chỉ đến từ tư duy trao đổi thương mại mà còn nhờ giải pháp quản lý chi phí đầu vào khắt khe. Toàn bộ khẩu phần ăn của đàn bò 17 con hiện tại được phối trộn theo tỷ lệ: hơn 100 kg cây bắp tươi, 30 lít hèm và 14 kg thức ăn viên mỗi ngày.

"Phế phẩm cây bắp sau thu hoạch được vợ chồng tôi thu gom từ sớm với giá thành rẻ. Thậm chí, nhiều lúc bà con còn cho mình luôn vì đã cất công dọn dẹp vườn giúp họ. Điều này chúng tôi giúp tiết kiệm chi phí thức ăn thô xanh. Mỗi ngày phải vệ sinh chuồng trại, cho bò ăn uống đủ cữ và đúng giờ nên công việc cũng khá vất vả", chị Thảo cho biết.

Bí thư chi đoàn ấp Chót Dung sử dụng cây bắp làm thức ăn khô cho bò ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, việc vỗ béo bò nhỏ và gầy không phải lúc nào cũng "trăm trận trăm thắng". Đã từng có một con bê đã không qua khỏi do thời tiết thất thường mùa mưa. Sự cố này đã để lại nỗi buồn dai dẳng đối với 2 vợ chồng nghèo, nhưng cũng đã giúp chị Thảo rút ra kinh nghiệm quý báu trong chăn nuôi thực tế.

Theo đó, qua lần thiệt hại này, chị Thảo đã chú trọng hơn đến từng biểu hiện nhỏ của bò như chảy nước mũi, tiêu chảy để chủ động khử khuẩn, tiêm phòng và cho uống thuốc kịp thời. Khâu vệ sinh chuồng trại cũng được điều chỉnh linh hoạt. "Mùa nắng vệ sinh chuồng 2 lần/ngày, còn mùa mưa giảm xuống 1 lần/ngày, nhằm giữ cho nền chuồng luôn khô ráo, bảo đảm độ ấm cho đàn gia súc", chị Thảo nói.

Cây bắp sau thu hoạch được tận dụng từ gốc tới ngọn để làm thức ăn cho bò ẢNH: THANH DUY

Nhìn lại quá trình khởi nghiệp, chị Thảo cho biết khoản chi phí đầu tư ban đầu bao gồm làm chuồng và tiền bù chênh lệch đổi bò chỉ khoảng 100 triệu đồng. Nhưng hiện giờ, tổng giá trị đàn bò 17 con (gồm 7 con bò cái sinh sản và các con bò tơ - PV) của chị Thảo hiện ước tính đạt khoảng 600 triệu đồng.

"Nhờ bước khởi nghiệp này, vợ chồng tôi đã thoát khỏi cảnh trắng tay. Đặc biệt, sau một năm nhận bò của Nhà nước (năm 2025 - PV), gia đình đã không còn là hộ cận nghèo nữa", chị Thảo phấn khởi nói và cho đang tiếp tục lên kế hoạch mở rộng quy mô chuồng trại để gia tăng số lượng đàn.

Nhờ hướng khởi nghiệp hiệu quả, chị Thảo đã không còn là hộ cận nghèo ẢNH: THANH DUY

Chị Huỳnh Khiết Như, Phó bí thư Xã đoàn Kế Sách, cho biết trong hành trình khởi nghiệp, Xã đoàn đã hỗ trợ vay vốn, tặng máy băm thức ăn và hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện để chị Thảo học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Có thể nói, bí quyết thành công của chị nằm ở tinh thần dám nghĩ dám làm, cầu thị phát triển kinh tế gia đình. Câu chuyện nuôi bò hiệu quả của chị Thảo có tính lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương học tập.