Gia trại chăn nuôi thu nhập 150 - 200 triệu đồng/năm và giải thưởng khởi nghiệp

Anh Vị chào đời với đôi bàn chân bị lật ngược. Dù đã trải qua phẫu thuật, việc đi lại của anh vẫn gặp nhiều khó khăn. Tốt nghiệp THPT, do gia đình khó khăn, anh phải nghỉ học. 4 năm sau, anh quyết định học nghề điện tử với mong muốn tìm cho mình một công việc phù hợp. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, anh phải bỏ học khi được bạn bè khuyên nên chọn nghề khác vì đôi chân tật nguyền sẽ khó đáp ứng những việc đòi hỏi phải leo trèo.

Anh Hoàng Kim Vị ẢNH: KHÁNH HOAN

Trở về quê, nhận thấy khu vực gia đình sinh sống là vùng bán sơn địa, phù hợp phát triển chăn nuôi, anh Vị nảy ra ý tưởng xây dựng gia trại. Được bố mẹ ủng hộ, cùng nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ tổ chức Đoàn và chương trình hỗ trợ thanh niên yếu thế lập nghiệp, anh bắt tay gây dựng mô hình.

Gia trại của anh nuôi nhiều loại gia cầm, gia súc như: gà, vịt, ngan, dê, bò, lợn. Không có nhiều kinh nghiệm, anh tự tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và từng bước tích lũy kiến thức. Nhờ sự cần cù của anh, đàn vật nuôi phát triển tốt, mang lại cho gia đình nguồn thu nhập khoảng 150 - 200 triệu đồng mỗi năm.

Năm 2020, mô hình chăn nuôi sinh thái của anh Vị được Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải ba tại cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo thanh, thiếu niên". Từ thành công đó, anh tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại, đầu tư phát triển chăn nuôi.

Tuy nhiên, công việc ngày càng vất vả trong khi sức khỏe không đáp ứng được, năm 2022, anh quyết định chuyển hướng. Anh bàn giao gia trại cho người anh trai tiếp quản, còn mình quay trở lại với nghề điện tử.

Góc học tập và sửa chữa điện dân dụng tại nhà riêng anh Vị ẢNH: KHÁNH HOAN

Ý tưởng trở lại nghề điện tử đến với anh từ một tình huống đời thường. "Một lần tôi mang đồ điện đến tiệm sửa chữa nhưng do chủ tiệm bận nên phải để lại nhiều ngày. Vì gia đình cần dùng, tôi mày mò tự sửa. Thấy tôi có chút khả năng, chủ tiệm hướng dẫn thêm một số cách sửa chữa nhỏ. Nhận thấy công việc này phù hợp với sức khỏe của mình nên tôi quyết định đi học lại", anh Vị kể.

Anh theo học hệ trung cấp điện tử công nghiệp. Trong thời gian thực tập tại một doanh nghiệp, dù được chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện vì là người khuyết tật, anh nhận thấy để làm việc lâu dài mình vẫn có những khó khăn nhất định do đặc thù công việc.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, anh tiếp tục học cao đẳng nghề điện lạnh với mục tiêu tự làm chủ công việc, qua đó chủ động hơn trong quá trình làm việc. Song song với việc học, anh Vị bắt đầu xây dựng ý tưởng kinh doanh dịch vụ sửa chữa, mua bán thiết bị điện dân dụng. Dự án này đã được anh lên kế hoạch chi tiết và được đánh giá rất khả thi, dễ thực hiện.

Theo anh Vị, tại khu vực nông thôn, hầu hết các gia đình đều có sử dụng các thiết bị điện lạnh, điện tử. Nhu cầu lắp đặt, thay thế và sửa chữa ngày càng lớn, trong khi thợ có tay nghề còn ít. Đây là thị trường phù hợp để anh phát huy kiến thức đã học và khả năng của bản thân.

Anh dự kiến ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng sẽ mở cửa hàng sửa chữa, mua bán thiết bị điện dân dụng, đồng thời tạo việc làm cho một số người khuyết tật trên địa bàn.

Anh Hoàng Kim Vị là một trong 26 cá nhân xuất sắc được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xét chọn là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự chương trình tuyên dương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026.