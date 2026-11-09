Bố Lưu Khải Uy tiết lộ thông tin của con gái Dương Mịch

Ngày 8.11, trang 163 của Trung Quốc bất ngờ đăng tải thông tin về cuộc sống hiện tại của Tiểu Gạo Nếp, con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Theo đó, nam diễn viên gạo cội Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy, mới đây đã tham dự một sự kiện cùng nữ diễn viên Mã Hải Luân. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi về chuyện tình cảm giữa Lưu Khải Uy và bạn gái mới - người mẫu Lê Kỷ Quân và tò mò về phản ứng của Tiểu Gạo Nếp trước thông tin này.

Con gái 12 tuổi của Dương Mịch đang du học tại Anh

Trước câu hỏi nhạy cảm, Lưu Đan tỏ ra thận trọng, cân nhắc lời nói để đưa ra câu trả lời khéo léo. Tuy nhiên, khi nam diễn viên vẫn đang tìm cách phản hồi, Mã Hải Luân bất ngờ chen ngang và vô tình tiết lộ thông tin gây chú ý: "Con bé đang học ở Anh nên chắc cũng không biết những chuyện này đâu". Phát ngôn của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, việc con gái Dương Mịch được đưa ra nước ngoài học tập chưa từng được công khai.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung vai tình nhân trong bộ phim truyền hình Như Ý vào năm 2011 Ảnh: Chụp màn hình phim Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Ngay sau câu nói của Mã Hải Luân, bầu không khí tại buổi phỏng vấn trở nên gượng gạo. Máy quay nhanh chóng ghi lại phản ứng của Lưu Đan. Nam diễn viên lập tức giơ tay ra hiệu cho đồng nghiệp dừng lại, không tiếp tục chia sẻ thêm về cháu gái. Phản ứng này cho thấy ông dường như không muốn chuyện học tập ở nước ngoài của Tiểu Gạo Nếp bị tiết lộ trước truyền thông. Không thể tiếp tục giữ kín thông tin, Lưu Đan sau đó xác nhận cháu gái hiện sinh sống tại Anh và đang theo học ở một trường nội trú.

Nam diễn viên cũng lần đầu chia sẻ về thái độ của Tiểu Gạo Nếp trước mối quan hệ tình cảm mới của bố. Theo ông, dù đang học tập ở nước ngoài, cô bé nhiều khả năng đã biết chuyện Lưu Khải Uy hẹn hò với bạn gái kém 19 tuổi. Lưu Đan cho biết, dù mới 12 tuổi, cháu gái đã rất hiểu chuyện và trưởng thành so với tuổi. Ông tin rằng Tiểu Gạo Nếp sẽ không phản đối việc bố có bạn gái mới. Sự chín chắn của cô bé cũng khiến nam diễn viên cảm thấy yên tâm hơn.

Tuổi thơ kín tiếng của con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Sau khi thông tin được lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm khi cô bé mới 12 tuổi đã phải sống xa gia đình, thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp của bố mẹ và ông bà để bắt đầu cuộc sống tự lập tại một đất nước xa lạ.

Sinh năm 2014, Tiểu Gạo Nếp là con gái duy nhất của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông bởi bố mẹ đều là những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Tiểu Gạo Nếp sống cùng bố và gia đình nội tại Hồng Kông. Trước khi sang Anh, cô bé theo học tại một trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ.

Bên cạnh chương trình học chính khóa, con gái Dương Mịch còn được tham gia nhiều lớp năng khiếu như múa ballet, piano và hội họa. Lưu Đan từng tự hào tiết lộ cháu gái nằm trong nhóm học sinh có thành tích xuất sắc tại trường, đồng thời bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Tiểu Gạo Nếp thậm chí từng giành giải nhì trong một cuộc thi piano.

Dù bố mẹ đều là người nổi tiếng, Tiểu Gạo Nếp lại có tuổi thơ tương đối kín đáo. Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh con cái, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn hạn chế để lộ danh tính cũng như diện mạo của con gái trước công chúng. Dương Mịch từng giải thích rằng cô không muốn công khai bất kỳ thông tin nào về con gái vì lo ngại Tiểu Gạo Nếp sẽ bị cuốn vào sự chú ý quá mức của truyền thông.