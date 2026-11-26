Theo hồ sơ mà Daily Mail tiếp cận, ngày 27.10, ông Daniel Morando và vợ, bà Amy Kaye Morando đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 7 của luật Phá sản Mỹ. Hai vợ chồng kê khai tổng số nợ gần 3,67 triệu USD với khoảng 50 đến 99 chủ nợ.

Gia đình chồng Miley Cyrus gặp khó khăn tài chính

Phần lớn là nợ tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình. Hồ sơ còn liệt kê khoản vay hơn 541.000 USD từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Mỹ, hai khoản nợ American Express tổng cộng gần 65.000 USD và gần 60.000 USD tiền thuế còn nợ Sở Thuế vụ Mỹ.

Bố mẹ Maxx Morando đã nộp đơn xin phá sản chưa đầy một tháng trước lễ cưới của con trai với cô con dâu nổi tiếng Ảnh: AP

Ngoài khoản tiền cho bố mẹ vay, tên Maxx Morando còn xuất hiện trong phần kê khai về chiếc bán tải Toyota Tacoma mua năm 2025, hiện còn nợ hơn 24.000 USD. Theo hồ sơ, chiếc xe thuộc về Maxx Morando. Nam nhạc sĩ đã trả trước một phần tiền mua xe và chịu trách nhiệm thanh toán các kỳ trả góp hằng tháng. Mẹ anh đứng tên vay vì thời điểm đó anh chưa đủ điều kiện vay vốn.

Vợ chồng ông Morando kê khai thu nhập mỗi tháng khoảng 15.176 USD, trong khi chi phí sinh hoạt lên tới 18.059 USD. Riêng khoản trả góp nhà đã gần 10.781 USD mỗi tháng. Căn nhà ở Los Angeles (Mỹ) mà hai người mua năm 2001 từng được rao bán nhiều lần. Giá rao gần nhất là 2,599 triệu USD. Sau khi nộp đơn xin phá sản, hai vợ chồng đã rút tin rao bán. Ông Morando từng tham gia sản xuất các chương trình truyền hình như Temptation Island và The Bachelor. Bà Amy làm chuyên viên chăm sóc da tại Công ty Bluemercury.

Ngày 21.11, Miley Cyrus và Maxx Morando trao lời thề nguyện dưới vòm hoa trắng bên hồ bơi tại một dinh thự từng thuộc sở hữu của danh ca Frank Sinatra ở Palm Springs, bang California (Mỹ). Người chồng mới cưới của giọng ca Flowers hiện là tay trống cho ban nhạc rock Liily. Theo Harper's Bazaar, anh còn tham gia sản xuất hai ca khúc Handstand và Violet Chemistry trong album Endless Summer Vacation của Miley Cyrus. Năm 2025, anh tiếp tục cùng cô sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc cho album Something Beautiful. Về tài sản cá nhân, Hollywood Life dẫn ước tính của một số trang tin, theo đó tài sản ròng của Maxx Morando vào khoảng 3 triệu USD.