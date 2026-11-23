Tối 21.11, Miley Cyrus (34 tuổi) và Maxx Morando (28 tuổi) trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Hôn lễ được tổ chức ngoài trời tại một khu điền trang từng thuộc sở hữu của huyền thoại Frank Sinatra. Wayne Coyne, thành viên ban nhạc The Flaming Lips từng hợp tác với Miley Cyrus là người chủ trì buổi lễ.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Miley Cyrus. Trước Maxx Morando, giọng ca 9X từng có mối quan hệ nhiều lần hợp tan với diễn viên Liam Hemsworth trong khoảng một thập kỷ Ảnh: Reuters

Hôn lễ riêng tư quy tụ gia đình hai bên

Cô dâu diện váy satin trắng tay dài, phần lưng khoét sâu và đuôi váy ngắn. Miley Cyrus búi tóc thanh lịch, đeo khuyên tai dài và đi giày trắng. Trong khoảnh khắc trao lời thề, cô dâu xúc động bật khóc. Trong khi đó, chú rể Maxx Morando mặc tuxedo đen cùng sơ mi trắng và cà vạt đồng màu. Khu vực tổ chức lễ cưới được trang trí bằng hoa trắng và nến lớn. Người thân, bạn bè ngồi trên thảm cỏ xanh, trong khi nhiều khách mời chọn trang phục đen.

Cha của Miley Cyrus - Billy Ray Cyrus, xuất hiện trong bộ vest đen. Ông cùng bạn gái Elizabeth Hurley với con trai bà là Damian Hurley và Noah Cyrus - em gái cô dâu, được nhìn thấy chụp ảnh cùng cặp đôi. Mẹ Miley Cyrus - bà Tish Cyrus, cũng dự tiệc bên cạnh người chồng thứ ba là nam diễn viên phim Vượt ngục Dominic Purcell.

Miley Cyrus và cha đã hàn gắn sau nhiều năm xa cách

Sau khi Billy Ray Cyrus và Tish Cyrus ly hôn năm 2022, quan hệ giữa Miley Cyrus và cha được cho là trở nên xa cách. Thậm chí trong bài phát biểu khi nhận giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2024, cô chỉ cảm ơn mẹ Tish Cyrus, chị gái Brandi, bạn trai Maxx Morando và những người thân yêu khác, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cha mình.

Nhưng sau đó, Miley Cyrus xác nhận với The New York Times rằng hai cha con đã không còn bất hòa. Giọng ca Flowers nói mình dần học cách nhìn cha mẹ như những cá nhân riêng biệt, đồng thời nhận ra trước đây cô đã mang cả nỗi tổn thương của mẹ vào mối quan hệ với cha.

Miley Cyrus cũng cho biết cô muốn tạo không gian để các thành viên gia đình có thể làm hòa và trò chuyện với nhau. Việc Billy Ray Cyrus dự đám cưới của con gái cùng bạn gái Elizabeth Hurley là dấu hiệu cho thấy quan hệ gia đình đã ấm lại.

Billy Ray Cyrus không chỉ là cha, mà còn là người truyền cảm hứng nghệ thuật cho Miley Cyrus từ thuở nhỏ. Cô từng theo cha đến các buổi diễn, quan sát ông ca hát và dần nuôi dưỡng niềm đam mê sân khấu Ảnh: Reuters

Hôn lễ của Miley Cyrus và chồng trẻ kém 6 tuổi diễn ra kín đáo, không có thông tin trước về thời gian hay địa điểm. Lily-Rose Purcell, em gái kế của Miley Cyrus, phần nào hé lộ sự kiện khi đăng ảnh từ tiệc tối trước ngày cưới. Sáng hôm sau, Tish Cyrus được nhìn thấy tại địa điểm tổ chức, trong lúc các ê kíp chuyển những cụm hoa lớn vào khuôn viên.

Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu hẹn hò sau một buổi xem mắt do bạn bè sắp xếp. Họ lần đầu được bắt gặp bên nhau tại một sự kiện thời trang ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 11.2021. Trong cuộc phỏng vấn với British Vogue năm 2023, Miley Cyrus kể buổi hẹn "mù" ấy thật sự đã gây bất ngờ với cô.

Trước đám cưới, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô lo lắng cảm xúc có thể thay đổi sau khi kết hôn. Hai người đã bên nhau 6 năm nhưng Miley Cyrus khẳng định cô chưa từng "mất cảm giác" với bạn trai. Khi cô hỏi Maxx Morando sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra sau hôn lễ, anh đáp rằng cả hai nên cùng giải quyết và tiếp tục bước tới.