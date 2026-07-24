Katy Perry và Justin Trudeau chuẩn bị đám cưới, muốn Thống đốc California chủ trì hôn lễ?

Theo RadarOnline hôm 23.7, dù mới hẹn hò chưa đầy một năm, Katy Perry và Justin Trudeau được cho là đã bắt đầu bàn tính về đám cưới. Nguồn tin còn cho biết cả hai đã thống nhất người mà họ mong muốn sẽ chủ trì hôn lễ là Thống đốc California Gavin Newsom.

Katy Perry được cho là đang yêu say đắm Justin Trudeau và mong muốn tiến tới hôn nhân với vị chính trị gia 7X Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh Katy Perry (41 tuổi) và Justin Trudeau (54 tuổi), hiện chưa đính hôn. Mối quan hệ của họ vẫn đang trong giai đoạn phát triển và cựu Thủ tướng Canada được cho là đã kết nối bạn gái với gia đình và bạn bè thân thiết.

Mối quan hệ được cho là mang lại lợi ích cho cả ba bên

Theo nguồn tin, khi thời điểm kết hôn đến, Thống đốc Gavin Newsom sẽ là lựa chọn đầu tiên của cặp đôi để chủ trì buổi lễ.

Nguồn tin cho biết ông Gavin Newsom xem Justin Trudeau là người có nhiều điểm tương đồng về quan điểm và đánh giá Katy Perry là một người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. "Newsom là một người bạn và cũng là người luôn ủng hộ họ trong những cột mốc quan trọng của mối quan hệ, chẳng hạn như khi cả ba cùng tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos vào mùa đông vừa qua. Họ cũng có chung mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới", nguồn tin chia sẻ.

RadarOnline đưa tin, Katy Perry và Justin Trudeau hiện dành phần lớn thời gian bên nhau tại ngôi nhà của nữ ca sĩ ở miền Nam bang California (Mỹ) thay vì ở nơi ở của ông Justin Trudeau tại Montreal, Canada. Nguồn tin cũng khẳng định sau khi kết hôn, cả hai dự định sẽ xây dựng cuộc sống chung tại California (Mỹ).

Nguồn tin tiết lộ Thống đốc Gavin Newsom đánh giá cao mối quan hệ này bởi nếu quyết định tranh cử tổng thống trong tương lai, ông có thể nhận được sự ủng hộ từ Katy Perry và Justin Trudeau. "Nói cách khác, việc Newsom ủng hộ Justin và Katy như một cặp đôi là điều có lợi cho tất cả các bên", người này nói.

Nếu tiến tới hôn nhân, đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ hai của cả Katy Perry và Justin Trudeau.

Justin Trudeau có ba người con với vợ cũ Sophie Grégoire. Hai người kết hôn vào năm 2005 trước khi thông báo chia tay vào năm 2023. Trong khi đó, Katy Perry từng kết hôn với diễn viên hài Russell Brand từ năm 2010 đến năm 2012. Sau đó, cô có mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ với tài tử Orlando Bloom, cha của con gái 5 tuổi Daisy, trước khi cả hai chia tay vào năm 2025.

Katy Perry đã dành tình cảm đặc biệt cho Justin Trudeau từ khá lâu và từng xem đó là "một mối cảm mến từ xa". Giờ đây, khi mối quan hệ được cho là đã phát triển nghiêm túc hơn, nữ ca sĩ mong muốn có một dấu mốc đáng nhớ để cùng bạn trai ăn mừng chặng đường mới.