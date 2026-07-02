Tiếp tục trở lại thất bại, sự nghiệp của Katy Perry đã 'chạm đáy'?

Sự trở lại mới nhất của Katy Perry tiếp tục không đạt được kết quả như kỳ vọng. Theo RadarOnline hôm 1.7, ca khúc Watch It Burn, phát hành ngày 26.6 đã không thể góp mặt trong bảng xếp hạng Top 200 Spotify ở cả phạm vi toàn cầu và thị trường Mỹ.

Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra bi quan về tương lai sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1984. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng thời kỳ đỉnh cao của Katy Perry đã khép lại sau nhiều năm liên tiếp không tạo được bản hit.

Khán giả đã 'quay lưng' với Katy Perry?

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Khán giả thật sự đã rời bỏ cô ấy sao? Cách đây không lâu, Katy Perry vẫn còn là một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới". Một tài khoản khác thẳng thắn nhận định: "Sự nghiệp của cô ấy đã kết thúc". Trong khi đó, một người hâm mộ lại bày tỏ sự tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, vì đây thực sự là ca khúc hay nhất mà cô ấy phát hành sau một thời gian dài".

Ca khúc Watch It Burn được kỳ vọng sẽ đánh dấu màn trở lại của Katy Perry, nhưng thành tích khiêm tốn khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi về sức hút hiện tại của nữ ca sĩ Ảnh: Reuters

Từng sở hữu hàng loạt bản hit liên tiếp và thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, Katy Perry những năm gần đây liên tục gặp khó khăn trong việc kết nối với khán giả bằng các sản phẩm mới.

Hai album phòng thu gần nhất của cô là Smile (2020) và 143 (2024) đều không đạt thành tích như mong đợi trên các bảng xếp hạng. Đĩa đơn gần đây nhất của nữ ca sĩ từng xuất hiện trên bảng xếp hạng là Woman's World, phát hành năm 2024. Ca khúc chỉ vươn lên vị trí thứ 63 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong thời gian ngắn trước khi nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình.

Dù liên tiếp đối mặt với những thất bại trong âm nhạc, Katy Perry khẳng định cô đã lấy lại tinh thần và tin rằng "tiếng gầm" của mình sẽ trở lại Ảnh: Reuters

Đề cập đến khoảng thời gian liên tục đối mặt với những chỉ trích, từ phản ứng tiêu cực dành cho album 143 đến việc bị chế giễu sau khi tham gia chuyến bay toàn nữ của Blue Origin vào 2025, nữ ca sĩ bày tỏ: "Cuộc sống luôn có những giai đoạn khác nhau. Có những ngày bạn không muốn bước ra khỏi giường. Có những lúc bạn không thể cất lên tiếng gầm của mình. Và đôi khi, những điều người khác nói về bạn thật sự khiến bạn tổn thương, bởi bạn không phải một cỗ máy, mà là một con người. Cũng vì thế, chúng ta cần đối xử tử tế với nhau. Chúng ta phải lựa chọn sự tử tế, bởi bạn sẽ không bao giờ biết người khác đang phải trải qua điều gì".

Ở diễn biến khác, RadarOnline cho biết mối quan hệ giữa Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang tiến triển rất nhanh.

Một nguồn tin tiết lộ hai người nảy sinh tình cảm gần như ngay từ lần đầu gặp gỡ và hiện đã bắt đầu nói về chuyện kết hôn cũng như tương lai lâu dài: "Họ nhanh chóng yêu nhau và ngay cả hai người cũng thừa nhận rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh một cách đáng kinh ngạc. Mọi chuyện dường như đều vào đúng vị trí".

Người này nói thêm rằng Justin Trudeau đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc vào thời điểm Katy Perry xuất hiện: "Họ cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm thấy nhau. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và ngày càng tốt đẹp hơn".