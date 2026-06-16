Lisa, Shakira, Katy Perry được trả bao nhiêu khi trình diễn tại World Cup 2026?

FIFA World Cup 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển quốc gia, mà còn trở thành một sự kiện giải trí toàn cầu chưa từng có. Bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, hàng loạt tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới từ nhạc pop phương Tây, Kpop đến Latin đã xuất hiện tại giải đấu, góp phần biến World Cup năm nay thành một trong những điểm giao thoa có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất giữa thể thao và giải trí.

Cát sê của dàn sao vẫn là ẩn số

Tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca của Mexico, tâm điểm chú ý thuộc về Shakira và Burna Boy khi bộ đôi trình diễn ca khúc chủ đề chính thức Dai Dai. Danh ca Andrea Bocelli cũng xuất hiện cùng nghệ sĩ Hàn Quốc EJAE để thể hiện ca khúc DNA (More Than a Game), trong đó đáng chú ý là phần lời bằng tiếng Hàn. Không khí sôi động mang đậm màu sắc Latin tiếp tục được duy trì với sự xuất hiện của J Balvin, Ryan Castro cùng hai biểu tượng âm nhạc Mexico là Maná và Alejandro Fernández.

Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng World Cup" khi là chủ nhân của nhiều ca khúc chủ đề chính thức của giải đấu Ảnh: Reuters

Tại Canada, những đại diện nổi bật của nền âm nhạc nước này như Alanis Morissette, Michael Bublé và Alessia Cara đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc. Trong khi đó, tại Mỹ, sân vận động SoFi ở Los Angeles chào đón sự xuất hiện của Katy Perry, Lisa (BlackPink), Tyla và Future, tạo nên sự kết hợp ấn tượng giữa những nghệ sĩ hàng đầu của nền công nghiệp âm nhạc đương đại.

Đáng chú ý, World Cup 2026 trở thành giải đấu đầu tiên trong lịch sử áp dụng mô hình biểu diễn giữa giờ ở trận chung kết, tương tự như chương trình Halftime Show nổi tiếng của Super Bowl. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 19.7.2026 tại sân MetLife (Mỹ) được cho là sẽ quy tụ ba tên tuổi biểu tượng của âm nhạc thế giới gồm Madonna, Shakira và BTS. FIFA được cho là đã hợp tác với Chris Martin, thủ lĩnh nhóm Coldplay, nhằm định hình ý tưởng nghệ thuật và điều phối đội hình nghệ sĩ biểu diễn.

Nhiều chuyên gia cho rằng các nghệ sĩ có thể không nhận cát sê trực tiếp từ FIFA khi tham gia biểu diễn tại World Cup Ảnh: Reuters

Dàn sao đình đám này nhanh chóng làm dấy lên một câu hỏi được người hâm mộ đặc biệt quan tâm: FIFA đã trả bao nhiêu tiền để những ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới mang đến các màn trình diễn quy mô chẳng khác gì những buổi hòa nhạc quốc tế tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh?

Sự tò mò càng gia tăng khi FIFA vốn nổi tiếng là tổ chức mạnh tay chi cho mỗi kỳ World Cup. Sau khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48, doanh thu thương mại của World Cup 2026 được cho là đã tăng vọt. FIFA cũng nâng tổng quỹ phân bổ tài chính cho các đội tuyển tham dự lên 871 triệu USD, gần gấp đôi mức 440 triệu USD của World Cup 2022.

Đặc biệt, đội tuyển vô địch được cho là sẽ nhận 50 triệu USD tiền thưởng. Con số này thậm chí có thể tăng lên khoảng 53 triệu USD khi tính thêm các khoản phân bổ tài chính liên quan đến giải đấu, trở thành mức thưởng vô địch cao nhất trong lịch sử World Cup.

Giá trị quảng bá toàn cầu từ World Cup được đánh giá là lợi ích lớn nhất đối với các nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện dù cho không nhận được thù lao chính thức Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong khi các khoản tiền thưởng dành cho đội tuyển được công khai, thù lao dành cho các nghệ sĩ biểu diễn vẫn là một ẩn số. Cho đến nay, cả FIFA lẫn đại diện của các nghệ sĩ đều chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về mức cát sê dành cho các màn trình diễn tại World Cup 2026. Ngay cả những ngôi sao vốn nổi tiếng với mức thù lao biểu diễn thuộc hàng cao nhất thế giới như Shakira, Katy Perry hay Madonna cũng chưa từng lên tiếng về việc họ có được trả tiền cho lần xuất hiện này hay không.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành giải trí, khả năng cao các nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup không nhận thù lao trực tiếp từ FIFA. Mô hình này được cho là tương tự chương trình Super Bowl Halftime Show, nơi các nghệ sĩ chính thường không nhận cát sê biểu diễn. Thay vào đó, họ hưởng lợi từ hiệu ứng truyền thông khổng lồ khi xuất hiện trước hàng tỉ khán giả trên toàn thế giới.

Đối với World Cup, giá trị truyền thông thậm chí còn có thể lớn hơn bởi đây là sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh. Chỉ vài phút xuất hiện trong lễ khai mạc hoặc trận chung kết cũng đủ giúp nghệ sĩ gia tăng đáng kể lượng nghe trực tuyến, mức độ nhận diện toàn cầu, giá trị thương mại cũng như các cơ hội hợp tác quảng cáo trong tương lai.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia dự đoán FIFA có thể chỉ chi trả các khoản liên quan đến sản xuất chương trình, chi phí đi lại, hậu cần và những điều khoản hợp đồng đặc biệt, trong khi mức cát sê biểu diễn trực tiếp có thể bằng 0, tương tự mô hình Super Bowl.