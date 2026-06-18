Katy Perry đang khao khát một lời cầu hôn từ Justin Trudeau?

Dù từng gắn liền với hình ảnh nổi loạn và phóng khoáng của làng giải trí Mỹ, Katy Perry được cho là đang tìm kiếm một cuộc sống ổn định và bình yên hơn bên Justin Trudeau. Điều này được cho là thể hiện khá rõ trong buổi dã ngoại gần đây của cặp đôi.

Katy Perry và Justin Trudeau đang trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất thời gian gần đây Ảnh: AP

Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ tình cảm nồng nhiệt

Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể nổi tiếng Inbaal Honigman mới đây đã xem xét những khoảnh khắc tương tác giữa Katy Perry và Justin Trudeau trong chuyến dã ngoại của họ. Theo Inbaal Honigman, nữ ca sĩ liên tục có những cử chỉ thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài với người yêu.

Chuyên gia nhận định giọng ca Firework dường như đang tìm kiếm một lời cầu hôn khi vô thức tạo nên một vòng tay bao quanh Justin Trudeau, trong khi vị cựu thủ tướng cũng đáp lại bằng những cử chỉ thân mật tương tự. Trong một số khoảnh khắc cả hai cùng thư giãn trên tấm thảm picnic kẻ ca rô đỏ, Katy Perry còn vô tư đung đưa đôi chân theo cách khá tinh nghịch và đầy vẻ tình tứ.

Bên cạnh đó, Inbaal Honigman cho rằng chính tấm thảm picnic cũng mang ý nghĩa biểu tượng nhất định. Theo bà, hình ảnh này gợi lên cảm giác hạnh phúc gia đình, sự bình yên và đời sống ổn định mà nhiều cặp đôi hướng tới. Những chi tiết kể trên được chuyên gia xem là dấu hiệu cho thấy Katy Perry đang tìm kiếm một mối quan hệ bền vững và nghiêm túc. Đáng chú ý, cảm xúc này được cho là xuất phát từ cả hai phía.

Phân tích về Justin Trudeau, Inbaal Honigman nhận xét tư thế đan hai tay sau đầu của ông thể hiện sự thoải mái và cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh người yêu. Theo bà, đây không đơn thuần là tư thế thư giãn thông thường. Việc Justin Trudeau dùng hai tay đỡ đầu trong lúc vẫn hướng ánh nhìn về phía Katy Perry cho thấy ông không muốn rời mắt khỏi cô, đồng thời thể hiện sự quan tâm và tập trung hoàn toàn vào bạn gái. Từ những biểu hiện đó, Inbaal Honigman cho rằng khả năng cặp đôi tiến tới đính hôn trong tương lai không còn quá xa vời. Được biết, Katy Perry và Justin Trudeau đã hẹn hò gần một năm.

Bất chấp những khác biệt về văn hóa, nghề nghiệp và môi trường sống, Katy Perry và Justin Trudeau đang tận hưởng giai đoạn ngọt ngào nhất của mối quan hệ Ảnh: AP

Dù được đánh giá là có sự kết nối tình cảm khá tốt, Katy Perry và Justin Trudeau vẫn phải đối mặt với không ít khác biệt về xuất thân và môi trường sống. Justin Trudeau từng là Thủ tướng Canada, một trong những chính trị gia nổi bật nhất của quốc gia này. Trong khi đó, Katy Perry lại là biểu tượng văn hóa đại chúng của nước Mỹ với phong cách đậm chất California hiện đại.

Sự khác biệt về nghề nghiệp và văn hóa từng khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi cả hai lần đầu xuất hiện cùng nhau. Một số người ủng hộ Justin Trudeau tại Canada thậm chí bày tỏ sự không hài lòng trước mối quan hệ giữa ông và nữ ca sĩ nổi tiếng. Theo một số nguồn tin, ngay cả những người thân cận với cựu thủ tướng cũng lo ngại chuyện tình cảm này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp của ông.

Việc say đắm bạn gái của Justin Trudeau còn thể hiện qua lượt trận mở màn tại World Cup mới đây. Thay vì lựa chọn theo dõi đội tuyển quê nhà Canada thi đấu, Justin Trudeau lại xuất hiện bên Katy Perry để cổ vũ đội tuyển Mỹ. Động thái này nhanh chóng khiến dư luận tại xứ sở lá phong bàn tán.

Tuy nhiên, Justin Trudeau sau đó đã lên tiếng giải thích trên mạng xã hội X nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có. Ông viết: "Đôi khi nhiệm vụ của một người bạn trai là ủng hộ người yêu của mình. Nhưng mọi người đều biết tôi đang cổ vũ đội nào vô địch giải đấu".