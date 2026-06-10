Katy Perry gọi cựu Thủ tướng Canada là 'tình yêu của đời mình'

Katy Perry và ông Justin Trudeau sánh đôi tại Liên hoan phim Tribeca 2026 ẢNH: AP

Hôm 8.6 (giờ địa phương), Katy Perry và bạn trai – ông Justin Trudeau, cùng dự buổi ra mắt phim ca nhạc của Perry mang tên Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca ở New York (Mỹ).

Màn xuất hiện của họ lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như công chúng quốc tế bởi đây là lần đầu tiên cả hai công khai sánh đôi trên thảm đỏ kể từ khi xác nhận hẹn hò. Trong lần xuất hiện mới nhất, cựu Thủ tướng Canada lịch lãm, nam tính trong bộ vest đen cùng sơ mi trắng trong khi giọng ca Dark Horse khoe nét quyến rũ với chiếc đầm dạ hội trắng nhẹ nhàng, trang nhã. Trên TikTok hôm 9.6, ngôi sao Mỹ cũng chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai khi dự sự kiện này. Hiện video thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Katy Perry tiết lộ mình đang say đắm trong tình yêu ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn vừa được đăng trên People, Katy Perry cũng chia sẻ cởi mở về chuyện tình giữa cô và ông Justin Trudeau. Chủ nhân hit Teenage Dream nói về chuyến lưu diễn The Lifetimes Tour và tác động tích cực của mối quan hệ hiện tại. "Tôi cảm thấy mình vững vàng hơn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Và tôi đang yêu say đắm. Thực ra, chuyến lưu diễn đó diễn ra sau khi tôi gặp được tình yêu của đời mình, vì vậy tôi cảm thấy rất ổn định nhờ điều đó, bởi vì tôi hơi giống một chiếc diều cầu vồng vậy", cô bộc bạch. Trong đó, "tình yêu của đời mình" là cách cô ám chỉ bạn trai hiện tại.

Nữ ca sĩ 8X bộc bạch thêm: "Tôi bay rất cao và chạm vào bức màn vũ trụ... và đôi khi tôi cần một điểm tựa để giữ mình lại. Vì vậy, khi cuối cùng cũng có được điểm tựa đó khiến tôi cảm thấy thực sự trọn vẹn".

Cặp đôi tình tứ tại sự kiện ẢNH: AFP

Chuyện tình giữa Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng bởi sức ảnh hưởng của cả hai trong lĩnh vực họ theo đuổi. Cả hai rộ tin hẹn hò vào tháng 7.2025 khi họ được nhìn thấy cùng đi dạo ở Montreal (Canada) sau đó dùng bữa tại một nhà hàng. Ít lâu sau, dân tình phát hiện ông Trudeau đến xem buổi trình diễn của ngôi sao 41 tuổi ở Montreal rồi chính thức xuất hiện bên nhau tại một buổi hẹn hò mừng sinh nhật của Perry ở Paris (Pháp). Katy Perry cũng dần chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai lên mạng xã hội.

Trước khi cùng nhau xuất hiện ở Liên hoan phim Tribeca năm nay, Katy Perry và ông Justin Trudeau cùng dự sự kiện với ông chủ Netflix - Ted Sarandos và vợ là Nicole Avant hồi tháng 4.2026. Nguồn tin của PageSix từng tiết lộ: "Họ rất hợp nhau về mọi thứ, bao gồm cả chuyện chính trị, con cái và ẩm thực Pháp". Mối quan hệ của cặp đôi cũng được cho là không bị ảnh hưởng vì bê bối quấy rối tình dục của Perry. Thời gian qua, hai người luôn cố gắng sắp xếp thời gian linh hoạt để ở bên nhau và không ngại việc phải thường xuyên di chuyển đường dài nhằm duy trì mối quan hệ ổn định.