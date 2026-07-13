Bố Minnie (I-dle) sốc khi thấy nơi ở của con gái tại Hàn Quốc

Trong tập phát sóng ngày 11.7 của chương trình Knowing Bros trên kênh JTBC, các thành viên I-dle gồm Soyeon, Minnie, Miyeon, Yuqi và Shuhua xuất hiện với tư cách khách mời và cùng kể lại nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống.

Gia thế giàu có của Minnie tại Thái Lan

Trước câu hỏi của MC về việc bố mẹ có bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy ký túc xá của cô ở Hàn Quốc, Minnie lập tức gật đầu xác nhận. Nữ ca sĩ tiết lộ bố đã không giấu được sự ngỡ ngàng trước điều kiện sinh hoạt của con gái. "Đúng vậy. Bố tôi là người sốc nhất khi nhìn thấy ký túc xá. Ông cứ liên tục hỏi: Con gái tôi sống ở đây sao? Thật vậy à? Sao con bé có thể sống được như vậy?", Minnie kể lại.

Gia đình Minnie sở hữu khu nghỉ dưỡng tại Thái Lan và sinh sống trong khuôn viên rộng lớn với nhiều tòa nhà riêng biệt cùng các tiện ích như một resort cao cấp Ảnh: Chụp màn hình show Knowing Bros

Ngay sau đó, Yuqi lên tiếng giải thích rằng ký túc xá "thực ra cũng không tệ đến vậy". Tuy nhiên, trưởng nhóm Soyeon cho biết nguyên nhân khiến bố Minnie bất ngờ là bởi hoàn cảnh sống của cô ở quê nhà Thái Lan quá khác biệt. "Chỉ là vì nhà của Minnie quá tuyệt vời. Nhà chị ấy ở Thái Lan chẳng khác nào một tòa lâu đài", Soyeon chia sẻ.

Được biết, gia đình Minnie kinh doanh khu nghỉ dưỡng và cô lớn lên trong một dinh thự sang trọng tại Thái Lan. Giải thích về sự khác biệt giữa hai môi trường sống, người đẹp 9X nói: "Ở Thái Lan, mọi người thường sống trong nhà riêng hơn là căn hộ, nên tôi không quen với cuộc sống ở chung cư. Ký túc xá của chúng tôi chỉ có ba phòng ngủ nhưng lại có rất nhiều thực tập sinh cùng sinh hoạt".

Minnie cũng kể lại một kỷ niệm xúc động về bố khi cô sang Hàn Quốc theo đuổi ước mơ vào năm thứ hai trung học. "Khi tôi sang Hàn Quốc, bố nói với tôi rằng: Bố đã đóng học phí cho năm cuối trung học của con rồi. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, con luôn có thể trở về Thái Lan".

Những lời nói ấy cho thấy Minnie luôn nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn tuyệt đối từ gia đình trên con đường theo đuổi sự nghiệp thần tượng.

Trong chương trình, khán giả cũng được chiêm ngưỡng hình ảnh khuôn viên nơi ở của gia đình Minnie tại Thái Lan. Cơ ngơi rộng lớn này có nhiều phòng khách ở các tầng khác nhau, phòng tập gym riêng cùng hàng loạt tiện ích khiến nhiều người liên tưởng đến một khu nghỉ dưỡng.

Minnie cho biết dù lớn lên trong điều kiện khá giả, cô vẫn chấp nhận cuộc sống khó khăn tại Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng Kpop Ảnh: Chụp màn hình show Knowing Bros

Chia sẻ thêm về ngôi nhà, Minnie cho biết: "Có ba tòa nhà riêng biệt và tổng cộng tám thành viên trong gia đình sinh sống tại đây. Một căn là của dì tôi, một căn là nơi ông bà và bố mẹ tôi ở, còn căn thứ ba là nơi anh trai và tôi sinh sống. Chúng tôi còn có một tòa nhà riêng dành cho người giúp việc".

MC Seo Jang Hoon hài hước hỏi: "Nếu một ngày nào đó tôi đến Bangkok thì có thể ở đó không?". Minnie mỉm cười và lập tức đáp: "Tất nhiên rồi. Nhà tôi vẫn còn phòng trống. Mẹ tôi điều hành một khu nghỉ dưỡng nên anh cứ ghé thăm bất cứ lúc nào".

Theo South China Morning Post, gia đình Minnie hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Ông bà của nữ idol từng sở hữu một khu nghỉ dưỡng lớn tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan), hiện do mẹ cô tiếp quản và điều hành, trong khi bố cô từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại một trong những ngân hàng lâu đời nhất Thái Lan, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Bangkok YMCA. Ngoài ra, gia đình Minnie còn có truyền thống nghệ thuật khi chú ruột của cô là nghệ sĩ piano cổ điển nổi tiếng Nat Yontararak.