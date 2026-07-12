Nắng nóng nguy hiểm, Hàn Quốc khuyến cáo dừng hoạt động ngoài trời

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 12.7 cho biết cảnh báo được ban hành lúc 10 giờ sáng đối với 2 thành phố Gyeongsan và Pohang, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang ở miền nam nước này. Đây là lần đầu tiên mức cảnh báo này được kích hoạt kể từ khi hệ thống mới có hiệu lực trong năm nay.

Một em bé chơi đùa ở đài phun nước để giải nhiệt tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 12.7.2026 ẢNH: AFP

Giám đốc KMA Lee Mi-seon khuyến cáo những người đang hoạt động ngoài trời cần dừng ngay lập tức và tìm nơi mát mẻ. Quan chức này cũng nhấn mạnh không để bất kỳ ai, kể cả trẻ em hoặc thú cưng, ở lại trong xe.

"Cảnh báo nắng nóng khẩn cấp không chỉ đơn giản có nghĩa là thời tiết cực kỳ nóng. Điều này cho thấy những điều kiện thời tiết mà ngay cả những người khỏe mạnh cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng cao hơn đáng kể, bao gồm các bệnh liên quan nhiệt và tử vong", Giám đốc Lee nói.

Theo KMA, cảnh báo khẩn cấp được đưa ra khi một khu vực đang trong đợt nắng nóng và được dự báo ghi nhận nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 38°C - 39°C trong một ngày.

Phần lớn các khu vực ở Hàn Quốc, trong đó có một số vùng tại Seoul, vẫn đang trong diện cảnh báo nắng nóng. Mức cảnh báo này được ban hành khi nhiệt độ cảm nhận thực tế dự kiến duy trì từ 35°C trở lên trong 2 ngày liên tiếp. Các cảnh báo của KMA tính đến cả nhiệt độ và độ ẩm.

Tại thủ đô Seoul, nhiều trẻ em tìm cách giải nhiệt bằng cách chạy qua các vòi phun nước tại Quảng trường Gwanghwamun. Nhiều người dân cũng đổ đến các trung tâm mua sắm có điều hòa để tránh nóng.

Theo dữ liệu của KMA, số ngày nắng nóng trung bình hằng năm tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 8 ngày trong thập niên 1970 lên 19 ngày trong 5 năm qua. Số đêm nhiệt đới trung bình hằng năm cũng tăng từ 4 lên 14 đêm trong cùng kỳ.

KMA định nghĩa ngày nắng nóng là ngày có nhiệt độ cao nhất từ 33°C trở lên, trong khi đêm nhiệt đới là đêm có nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức từ 25°C trở lên.

Hệ thống cảnh báo mới được triển khai trong bối cảnh các đợt nắng nóng tại Hàn Quốc ngày càng kéo dài và dữ dội hơn. Giới khoa học cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Bên cạnh đó, năm nay còn có sự trở lại của hiện tượng El Nino, một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương và thường xảy ra cứ sau 2 - 7 năm.

Theo số liệu chính thức, Pháp ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng hồi tháng 6. Kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại đã bị phá vỡ ở Đức, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary, Anh và Thụy Sĩ trong tháng 6.

Theo Cơ quan Dịch vụ hàng hải Copernicus của Liên minh châu Âu, đại dương đã trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử và có thể lập kỷ lục mới trong những tháng tới.