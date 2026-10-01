Bộ, ngành, địa phương nào quản lý nhiều cơ sở giáo dục đại học nhất?

Sáng nay (1.10), Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình Hội nghị giáo dục ĐH năm 2026 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM). Tham dự chương trình có Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và cơ sở giáo dục ĐH.

Tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nêu báo cáo kết quả giáo dục ĐH năm học 2025-2026. Đáng chú ý trong đó là bức tranh giáo dục ĐH Việt Nam hiện nay với số lượng cơ sở giáo dục ĐH do các bộ, ngành, địa phương làm cơ quan chủ quản.

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) tại Hội nghị giáo dục ĐH năm 2026 ảnh: H.N

Theo GS Thảo, hiện nay các cơ sở giáo dục ĐH có 2,78 triệu người học. Trong đó, 2,53 triệu sinh viên bậc ĐH, 140.000 học viên thạc sĩ và 16.200 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Trong tổng số 226 cơ sở giáo dục ĐH, có 68 cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập. Trong số các cơ sở công lập còn lại, Bộ GD-ĐT hiện có nhiều cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc nhất, với 41 đơn vị. Tiếp theo đó, UBND tỉnh/thành phố hiện quản lý 26 trường ĐH.

Trong số các bộ ngành khác, Bộ Quốc phòng có 19 trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý 13 trường; Bộ Y tế 11 trường; Bộ Công thương 10 trường; Bộ Xây dựng 8 trường...

Một số bộ hiện quản lý 1 cơ sở giáo dục ĐH như: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học-Công nghệ.

Danh sách cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiện nay như sau:

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch số 06 - KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục ĐH công lập theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục ĐH đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù. Yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục ĐH công lập, hoàn thành trước ngày 1.4.2027.