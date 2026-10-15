Bộ Ngoại giao hoan nghênh Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam

Ngày 15.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam từ 15.10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao đến Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: BNG

Tuyên bố nêu rõ hai bên ủng hộ hợp tác lao động, tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng chuyến bay thường lệ, thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga và hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh chính sách của Nga về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông theo Sắc lệnh 730 ngày 12.10 của Tổng thống Nga", bà Hằng nói.

Trước đó, theo sắc lệnh được công bố ngày 12.10, công dân Việt Nam sắp tới sẽ được nhập cảnh Nga không cần visa (thị thực) và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác.

Theo Hãng Interfax, sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký nêu rõ những trường hợp cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày.

Cụ thể, chính sách áp dụng với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam đến Nga du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga. Chính sách miễn visa có hiệu lực từ ngày 15.10 đến hết ngày 15.10.2027.

Quy định miễn visa nêu trên không áp dụng với trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga để làm việc, bao gồm nhà báo, người đến học tập hoặc có mục đích cư trú lâu dài.