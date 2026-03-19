Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Ngoại giao phản hồi việc Mỹ điều tra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
19/03/2026 16:40 GMT+7

Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ngày 19.3, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

"Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) trong báo cáo thường niên mới đây đã đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ.

"Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế. 

Không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận