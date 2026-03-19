Bộ Ngoại giao phản hồi việc Mỹ điều tra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất

Ngày 19.3, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

"Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) trong báo cáo thường niên mới đây đã đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ.

"Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.

Không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.