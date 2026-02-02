Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ áp thuế các nước cung cấp dầu cho Cuba

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
02/02/2026 15:51 GMT+7

Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân Cuba.

Ngày 2.2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29.1, Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba.

Việt Nam quan ngại sâu sắc việcMỹ áp thuế với các nước cung cấp dầu cho Cuba - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân Cuba", bà Hằng khẳng định.

Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Nhiều quốc gia tiếp tục lên tiếng phản đối sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba. Các bên cho rằng biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ đẩy đảo quốc Caribe vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Về phía Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Daaz-Canel khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận đàm phán dưới sức ép. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài đang làm gia tăng khó khăn trong đời sống người dân.

