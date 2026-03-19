Bộ Ngoại giao thông tin về việc ông Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

Chiều 19.3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí nêu thông tin ngày 13.3, truyền thông đưa tin Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác và đề nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cung cấp thêm thông tin cũng như nêu những biện pháp của Việt Nam về phòng chống nạn buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Trả lời, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Ông Chu Đăng Khoa ẢNH: CMH

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Là quốc gia tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

"Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Trước đó, thông tin được Nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi, phụ trách về Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường, nêu trong thông cáo báo chí hôm 12.3.

Theo đó, vào tháng 2, Trần Huy Bảo, 52 tuổi, đã hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu trốn khỏi Nam Phi, liên quan hành vi trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác trong một vụ cướp dàn dựng tại khu nghỉ dưỡng Voi Game Lodge.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Hawks (Cục Điều tra tội phạm ưu tiên - Đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Nam Phi, được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm có tổ chức cấp cao, tham nhũng và các tội phạm kinh tế) cũng đã bắt Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, được biết đến với tên Michael Chu, công dân Việt Nam.

Ông Khoa là chủ sở hữu của Voi Game Lodge, từng bị phạt tiền và trục xuất vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 sừng tê giác.

Theo thông cáo, ngày 12.3, ông Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park. Phiên điều trần xin bảo lãnh tại ngoại cho cả hai người dự kiến diễn ra sớm. "Nhà nước Nam Phi có thể phản đối việc cho tại ngoại vì họ bị coi là có nguy cơ bỏ trốn", thông cáo nêu.