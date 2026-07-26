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Thời sự

Bộ Ngoại giao thông tin vụ tàu Việt Nam chìm ở Biển Đông

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt

Bộ Ngoại giao cho biết các lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp cùng phía Trung Quốc đã cứu sống 45 người trên tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm tại Biển Đông; hiện đang khẩn trương tích cực tìm kiếm những người còn lại.

Ngày 26.7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ tàu Việt Nam chìm ở Biển Đông- Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và cho đến trưa ngày 26.7, đã cứu sống được 45 người", bà Hằng cho biết.

Người phát ngôn khẳng định, hiện các lực lượng chức năng, các tàu cá đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời.

Các cơ quan chức năng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", bà Hằng cho biết.

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