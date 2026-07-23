Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: 'Cái gọi là cáo buộc của Tổ chức Theo dõi nhân quyền không đáng để bình luận'

Chiều 23.7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Tổ chức Theo dõi nhân quyền ra tuyên bố kêu gọi trả tự do cho 5 người bị khởi tố liên quan đến sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

"Cái gọi là cáo buộc của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Right Watch) không đáng để bình luận", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Thành lập năm 1978 tại Mỹ, Tổ chức Theo dõi nhân quyền trong nhiều năm qua thường xuyên đưa ra những bình luận với dụng ý xấu, dựa trên thông tin sai lệch về tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong các đánh giá về Việt Nam, các cơ quan chức năng và giới học giả Việt Nam thường xuyên lên tiếng phản bác, cho rằng Tổ chức Theo dõi nhân quyền đưa ra những bình luận thiếu khách quan và xuyên tạc tình hình Việt Nam. Theo các quan điểm này, Tổ chức Theo dõi nhân quyền bị cáo buộc sử dụng các nguồn tin sai lệch, thiếu kiểm chứng và mang dụng ý chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) và ông Trần Việt Anh (33 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra, 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên, Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.