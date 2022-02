Bộ Ngoại giao thông tin vụ trục lợi các chuyến bay giải cứu ở Cục Lãnh sự

Chiều 17.2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời báo chí về quan điểm xử lý cũng như biện pháp ngăn chặn tiêu cực của Bộ Ngoại giao sau vụ việc loạt lãnh đạo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao bị khởi tố do hành vi trục lợi trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc đưa công dân VN ở nước ngoài có nhu cầu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước VN.

Đối với vụ việc trục lợi, “nhận hối lộ” ở Cục Lãnh sự, bà Hằng nhấn mạnh vụ việc liên quan tới sai phạm của một số cá nhân khi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận được những nỗ lực tất cả kết quả trong việc tổ chức đưa công dân về nước trong 2 năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao đối với vụ việc tại Cục Lãnh sự là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. “Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và quyết định đình chỉ công tác các cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra”, bà Hằng thông tin.





Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên, nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là liên quan tới công tác giải quyết thủ tục hành chính, lãnh sự, bảo hộ công dân, kịp thời phát hiện ngăn chặn từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, loại bỏ mọi hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Trước đó, ngày 28.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”, theo quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vụ “nhận hối lộ” của các bị can tại Cục Lãnh sự liên quan việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân VN từ nước ngoài về nước.