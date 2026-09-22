Bổ nhiệm hiệu trưởng tại Hà Tĩnh: Vì sao người điểm cao không nhất thiết được chọn?

Thực hiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026 - 2027, UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã tiến hành sắp xếp 26 trường xuống còn 7 trường.

Trụ sở UBND phường Thành Sen ẢNH: PHẠM ĐỨC

Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo công văn số 8305 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí, quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp.

Tuy nhiên, kết quả bổ nhiệm hiệu trưởng của UBND phường Thành Sen tại 2 trường tiểu học sau sáp nhập đã gây ra nhiều tranh cãi.

Tại Trường tiểu học Thành Sen, cô Trịnh Thị Ánh Tuyết đạt 73 điểm nhưng chỉ được bổ nhiệm làm hiệu phó. Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Phương Lan đạt 58 điểm (thấp hơn 15 điểm) được chọn làm hiệu trưởng.

Tại Trường tiểu học Hoa Sen, cô Tống Thị Thanh Bình đạt 74,4 điểm nhưng không được chọn. Người được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng là cô Trần Thị Thu Cúc, đạt 73 điểm.

Theo công văn 8305 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, khung chấm điểm là công cụ so sánh khách quan và cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định bổ nhiệm trên cơ sở lấy kết quả từ cao xuống thấp. Do đó, việc UBND phường Thành Sen lựa chọn người có điểm số thấp hơn làm lãnh đạo cao nhất nhà trường đã khiến dư luận và người trong cuộc băn khoăn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Trịnh Thị Ánh Tuyết bày tỏ sự trăn trở và yêu cầu chính quyền làm rõ tiêu chí lựa chọn ngoài khung chấm điểm. Cô Tuyết cho biết, lãnh đạo phường giải thích lý do không bổ nhiệm cô làm hiệu trưởng là vì có "tiền sử bệnh lý".

Tuy nhiên, cô khẳng định sức khỏe hiện tại hoàn toàn bình thường và trường do cô quản lý nhiều năm liền nằm trong top đầu của phường.

"Tại sao không bổ nhiệm dựa trên khung điểm từ cao đến thấp. Nếu không căn cứ vào điểm thì UBND phường Thành Sen phải cho tôi biết dựa vào những quy định, tiêu chí nào để bổ nhiệm chức hiệu trưởng đối với người điểm thấp hơn. Nếu vì yếu tố sức khoẻ, tại sao vẫn bổ nhiệm tôi giữ chức phó hiệu trưởng", cô Tuyết băn khoăn.

Đồng quan điểm, cô Tống Thị Thanh Bình cũng mong muốn lãnh đạo địa phương công khai, minh bạch các căn cứ bổ nhiệm ngoài khung điểm để giải tỏa thắc mắc.

Lãnh đạo phường nói gì?

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho rằng, khung chấm điểm theo công văn số 8305 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ là công cụ so sánh khách quan, không phải là tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và không thay thế bất kỳ bước nào của quy trình bổ nhiệm quy định theo Nghị định 259 của Chính phủ. Theo phân cấp quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy phường được quyết định xem xét, lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm.

Việc lựa chọn nhân sự hiệu trưởng 2 trường tiểu học nêu trên dựa vào kết quả biểu quyết bằng phiếu dân chủ của Ban Thường vụ Đảng ủy sau khi đánh giá toàn diện các yếu tố. Kết quả, cô Tuyết đạt 0 phiếu, còn cô Bình chỉ đạt 1/11 phiếu.

Lãnh đạo phường nhận định cô Tuyết là người khá nguyên tắc, tính sáng tạo và đổi mới còn hạn chế, chưa phù hợp với mô hình trường mới vốn đòi hỏi cao về tính lao động sáng tạo. Ngoài ra, tiền sử bệnh lý của cô cũng là một trở ngại khi trường sau sáp nhập có nhiều điểm trường, đòi hỏi hiệu trưởng phải di chuyển liên tục để bao quát.

Còn đối với cô Tống Thị Thanh Bình, lãnh đạo UBND phường Thành Sen thông tin trong quá trình quản lý trường cũ, cô Bình bộc lộ hạn chế trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ ban giám hiệu, không gây dựng bồi dưỡng nhân sự, quy hoạch cán bộ. Những năm gần đây, cô Bình cũng xin nghỉ phép khá nhiều vì lý do sức khỏe và có tồn tại liên quan đến việc chi tiêu tài chính.

"Trong tiêu chí theo hướng dẫn số 8305 của tỉnh, việc bổ nhiệm hiệu trưởng cho mô hình trường mới phải đặt cao tính lao động sáng tạo, đổi mới và phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. Cả hai tiêu chí này, cô Tuyết và cô Bình không đáp ứng được so với ứng viên được lựa chọn", lãnh đạo phường lý giải.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh lên tiếng

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, mọi cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn sau sắp xếp đều phải tuân thủ hướng dẫn số 8305 của tỉnh. Tuy nhiên, quy trình thực hiện có sự khác biệt giữa các cấp quản lý.

Đối với trường trực thuộc Sở GD-ĐT, toàn bộ được áp dụng theo nguyên tắc ưu tiên bổ nhiệm từ cao xuống thấp dựa trên khung chấm điểm sau khi lấy phiếu tín nhiệm.

"Hầu hết các nhân sự được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng các trường do Sở GD-ĐT quản lý đều là người có điểm số cao hơn so với ứng viên còn lại", đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh nói.

Theo vị đại diện này, đối với trường thuộc cấp xã, phường, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý ngoài tuân thủ hướng dẫn số 8305, còn phụ thuộc vào phân cấp quản lý địa phương.

Sau khi xác định số lượng chức danh cần bổ nhiệm, cấp xã cũng tổ chức chấm điểm và lấy phiếu tín nhiệm. UBND xã phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ cùng cấp xem xét, thống nhất chủ trương về phương án nhân sự. Sau khi có ý kiến thống nhất sẽ bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 259 năm 2026 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan (nếu có).

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, hiện chưa có quy định chung của Nhà nước về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục sau sắp xếp, mỗi tỉnh, thành có cách áp dụng riêng. Do đặc thù quản lý, một số địa phương cấp xã có thể ưu tiên lựa chọn nhân sự dựa trên tiêu chí đổi mới, sáng tạo hoặc yếu tố sức khỏe thay vì chỉ căn cứ vào điểm số.