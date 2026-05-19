PGS-TS Nguyễn Tất Toàn vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ảnh: NLU

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, quyết định ký ngày 18.5. Theo đó, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn sinh năm 1972, tốt nghiệp ĐH ngành bác sĩ thú y tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM; thạc sĩ ngành thú y Trường ĐH Quốc gia Los Banos (Philippines); tiến sĩ ngành thú y tại ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc).

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn bắt đầu công tác tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từ năm 1995 với vai trò giảng viên khoa Chăn nuôi – Thú y.

Từ tháng 3.2019, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Tháng 1.2024, Bộ GD-ĐT có quyết định công nhận PGS-TS Nguyễn Tất Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH này nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hiện nay gồm: PGS-TS Nguyễn Tất Toàn làm Hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng gồm: tiến sĩ Trần Đình Lý và PGS-TS Phan Tại Huân. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan nhằm hoàn thiện chủ trương Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH công lập theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu phát triển của nhà trường.

Sau 70 năm thành lập, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trở thành cơ sở giáo dục ĐH đào tạo đa ngành, trung tâm tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền nông nghiệp và kinh tế Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hướng đến phát triển bền vững.

Bổ nhiệm 2 phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM Ngày 19.5, Bộ GD-ĐT ban hành quyết định bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và tiến sĩ Đinh Công Khải giữ chức vụ phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM. Trước đó, Bộ đã có quyết định bổ nhiệm PGS-TS Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc ĐH này. Việc kiện toàn ban giám đốc đánh dấu bước hoàn thiện bộ máy lãnh đạo theo mô hình quản trị ĐH mới, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục ĐH, luật Giáo dục ĐH sửa đổi và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.



