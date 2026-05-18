Tiến sĩ Lê Trường Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM

Ngày 18.5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM. Theo đó, tiến sĩ Lê Trường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trong bối cảnh nhà trường đang triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của Trường ĐH Luật TP.HCM trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn sinh năm 1971, là cựu sinh viên khóa 14 của Trường ĐH Luật TP.HCM. Ông Sơn tốt nghiệp ĐH ngành luật, chuyên ngành luật kinh tế tại Trường ĐH Luật TP.HCM năm 1994. Ông được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật cũng tại trường này. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995 và có hơn 30 năm gắn bó liên tục với trường. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý khác nhau, từ giảng viên, cán bộ quản lý các đơn vị chức năng đến Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường.

Từ tháng 4.2013 đến tháng 4.2023, tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM. Từ tháng 5.2023, ông được giao phụ trách nhà trường và từ ngày 14.9.2023 giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 22.10.2025, ông được công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong thời gian tới, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan nhằm hoàn thiện chủ trương Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH công lập theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu phát triển của nhà trường.