Bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, hiệu phó các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Chiều 5.6, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố và trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM về công tác cán bộ. Tại đây, hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và viện trưởng đã được trao quyết định bổ nhiệm.

Bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó 6 trường ĐH thành viên

Trường ĐH Bách khoa có 5 lãnh đạo gồm: GS-TS Mai Thanh Phong là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; 4 phó hiệu trưởng gồm: GS-TS Lê Minh Phương, PGS-TS Phạm Trần Vũ, GS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, PGS-TS Trần Thiên Phúc.

Ban giám hiệu Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ảnh: k.h

Trường ĐH Khoa học tự nhiên gồm 4 lãnh đạo: PGS-TS Trần Lê Quan là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; 3 phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Trần Minh Triết, GS-TS Nguyễn Trung Nhân, thạc sĩ Văn Chí Nam.

Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa học tự nhiên ảnh: k.h

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn gồm 4 lãnh đạo: GS-TS Ngô Thị Phương Lan là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; 3 phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Lưu Văn Quyết, tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, tiến sĩ Phan Thanh Định.

Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ảnh: k.h

Trường ĐH Công nghệ thông tin gồm 3 lãnh đạo: PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; 2 phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Vũ Đức Lung, PGS-TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ thông tin ảnh: k.h

Trường ĐH Quốc tế gồm 3 lãnh đạo: PGS-TS Lê Văn Thăng là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; 2 phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, GS-TS Phạm Văn Hùng.

Ban giám hiệu Trường ĐH Quốc tế ảnh: k.h

Trường ĐH Khoa học sức khỏe gồm 4 lãnh đạo: GS-TS Phan Bách Thắng là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; 3 phó hiệu trưởng gồm: thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, PGS-TS Phạm Anh Vũ Thụy, PGS-TS Võ Thành Toàn.

Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa học sức khỏe ảnh: k.h

Ngoài ra, PGS-TS Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố và trao quyết định chỉ định tiến sĩ Lưu Trung Thủy, Trưởng ban Ban Công tác sinh viên, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Lý do bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo toàn hệ thống

Với các quyết định trên, đợt này ĐH Quốc gia TP.HCM đã bổ nhiệm nhân sự ban giám hiệu hầu hết các trường thành viên (trừ Trường ĐH An Giang).

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị được triển khai trong bối cảnh các cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện các quy định mới về quản trị ĐH theo luật Giáo dục ĐH năm 2025, bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục trong công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết chưa bao giờ các đại học lớn, đặc biệt là hai ĐH quốc gia, được đặt vào một vị trí quan trọng như hiện nay. Cơ hội rất lớn, nhưng cơ hội sẽ không tự biến thành kết quả nếu người đứng đầu không đủ quyết tâm, không đủ năng lực tổ chức và không đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm. Vì vậy, người đứng đầu các trường thành viên phải thật sự là những người tổ chức thực hiện và hành động quyết liệt.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh, muốn làm được điều đó, toàn hệ thống phải đoàn kết. Đoàn kết giữa các trường thành viên, giữa các ban chức năng và đơn vị, cũng như trong chính nội bộ từng trường. Tập thể lãnh đạo mỗi đơn vị phải là một tập thể đoàn kết, cùng hướng tới việc chung, hướng tới những giá trị làm nên uy tín và tầm vóc của ĐH Quốc gia TP.HCM.

"Chức vụ tự nó không tạo nên giá trị. Điều tạo nên giá trị là cách sử dụng thẩm quyền được giao để làm cho tổ chức tốt hơn, cho đội ngũ yên tâm hơn, cho người học được thụ hưởng nhiều hơn, cho khoa học có thêm không gian phát triển và cho ĐH Quốc gia TP.HCM đóng góp xứng đáng hơn với kỳ vọng của quốc gia", Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh.