Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2026 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ NN-MT tổ chức chiều nay 17.11, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) Bùi Văn Hải cho biết, dự thảo luật Đất đai sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua.

Đáng chú ý, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, dự thảo quy định Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, minh bạch, quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội và người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai Bùi Văn Hải phát biểu tại diễn đàn ẢNH: DÂN VIỆT

Khi thu hồi đất, có thể bồi thường bằng đất cùng loại với đất thu hồi, hoặc đất khác loại với đất thu hồi, hoặc bằng tiền.

"Điều này tạo điều kiện cho những địa phương có quỹ đất có thể đền bù cho bà con nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp bằng quỹ đất khác, có thể là đất ở, đất thương mại, dịch vụ", ông Hải nói.

Lãnh đạo Cục Quản lý đất đai đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh tạo điều kiện cho người dân có nơi ở tốt khi thu hồi đất.

Các khu tái định cư, dự án tái định cư phải được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, bảo đảm dịch vụ thiết yếu trước khi thu hồi đất; ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ để đảm bảo điều kiện sinh sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Khi thu hồi đất, phải điều tra, xác định thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến của người có đất bị thu hồi trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đơn giản hóa chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngoài nội dung nêu trên, ông Hải cho biết, tại dự thảo luật Đất đai sửa đổi, cơ cấu phân loại đất đã được thu gọn đáng kể theo các nhóm đất lớn.

Trong đó, nhóm đất nông nghiệp chỉ còn bao gồm các loại đất: đất canh tác (bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm/cây lâu năm khác), đất lâm nghiệp, đất chăn nuôi tập trung, đất thủy sản và đất nông nghiệp khác.

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, việc chuyển đổi mục đích giữa các loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp sẽ rất đơn giản ẢNH: ĐAN THANH

Điều 56 của dự thảo luật quy định, chỉ những trường hợp chuyển đổi giữa các loại đất thuộc các nhóm đất khác nhau mới phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích giữa các loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp sẽ rất đơn giản, không còn phức tạp hay tốn nhiều thủ tục hành chính như các quy định trước đây.

Làm rõ thêm sau đó, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng cho biết, trong quá trình sửa luật Đất đai đã lấy ý kiến người dân, các hội, hiệp hội, các tỉnh, xã cũng như cơ quan có chức năng quản lý nhà nước…

Ngay sáng nay, khi họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, luật Đất đai chỉ còn 3 nội dung cần tháo gỡ một chút về công chứng; thời điểm xác định giá đất trong dự án BT (xây dựng - chuyển giao); với dự án đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần cho suốt thời gian thực hiện, khi dừng hoạt động thì có hoàn trả tiền hay không.

"Các kiến nghị của người dân về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn, quyền sử dụng đất nói chung đều đã được giải quyết tương đối thấu đáo", ông Hùng nhấn mạnh.