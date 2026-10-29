Bộ trưởng NN-MT nói về thu hồi đất

Thông tin được Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng khẳng định khi giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan dự án luật Đất đai sửa đổi, sáng 29.10.

Theo ông, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong dự thảo luật bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và thể chế hóa nghị quyết của Trung ương Đảng và các nghị quyết khác có liên quan.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng ẢNH: QUOCHOI.VN

Quy định này bảo đảm chặt chẽ, không lạm dụng việc thu hồi đất và không tạo khó khăn cho việc triển khai các dự án, theo lời Bộ trưởng.

"Dự thảo cũng thể hiện rõ quan điểm chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi", ông Hùng nhấn mạnh.

Liên quan nội dung sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, ông Hùng cho biết, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội mà không luật hóa ngay nội dung này trong dự thảo luật.

Về định giá đất, dự thảo luật tiếp tục quy định Nhà nước quyết định giá đất, giá đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, không quy định giá đất cụ thể. Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do HĐND cấp tỉnh ban hành, áp dụng từ ngày 1.1.2028.

Thông tin thêm về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số liên quan lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng Bộ NN-MT cho hay, dự thảo luật đã quy định mỗi thửa đất được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước làm cơ sở tham chiếu cho các mã định danh trong các cơ sở dữ liệu quốc gia.

"Khi dữ liệu đất đai đã "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất dùng chung thì người dân đi thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi", Bộ trưởng khẳng định.

Ông nhấn mạnh, cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu cung cấp thêm thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai được công bố. Việc thông báo, cung cấp bổ sung hồ sơ nếu có chỉ được thực hiện một lần.

Cũng theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, Bộ NN-MT được Chính phủ giao xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và phải xong trong năm 2026.

Với dữ liệu trên VNeID, Bộ NN-MT thống kê trong 105 triệu thửa đất trên toàn quốc, có trên 70 triệu thửa đã có dữ liệu, trong đó 44 triệu thửa đất đã được kết nối, liên thông dữ liệu và thống nhất dùng chung. Ông Hùng khẳng định nếu được cho phép thì chiều nay có thể cài hệ thống này cho tất cả các đại biểu Quốc hội để theo dõi được ngay bất kỳ lúc nào.