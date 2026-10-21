Ông Đinh Văn Nơi thưởng 'nóng' 100 triệu cho lực lượng làm nhanh hồ sơ đất đai

Tối 20.10, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho biết, vào tối 19.10, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã đến kiểm tra, động viên tinh thần cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc và Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đặc khu ﻿Phú Quốc﻿.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc thăm hỏi, động viên nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc làm thêm buổi tối ẢNH: HOÀNG DUNG

Báo cáo với ông Đinh Văn Nơi, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc cho biết trong hơn một tuần triển khai đợt cao điểm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đã có 1.175 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân được xử lý, góp phần giải quyết đáng kể số hồ sơ đất đai tồn đọng, quá hạn cho người dân.

Vào thời điểm kiểm tra, cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc vẫn đang tăng ca để xử lý hồ sơ cho người dân. Để động viên tinh thần làm việc của cán bộ, viên chức trung tâm, thay mặt Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi trao tặng cho tập thể trung tâm số tiền 30 triệu đồng.

Ông Đinh Văn Nơi trao tặng số tiền 30 triệu đồng của Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho tập thể Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu ẢNH: HOÀNG DUNG

Sau kiểm tra của ông Đinh Văn Nơi gần 1.000 hồ sơ đất đai được xử lý

Sau đó, ông Đinh Văn Nơi đến thăm, động viên Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đặc khu Phú Quốc. Qua đó, ông đã gửi tặng 70 triệu đồng của Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm hỗ trợ chi phí ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên làm việc ban đêm và cuối tuần.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết, đợt cao điểm xử lý thủ tục hành chính tại Phú Quốc đặt ra yêu cầu vừa đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, nhất là hồ sơ quá hạn, vừa bảo đảm tính pháp lý và chất lượng phục vụ. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Đinh Văn Nơi đến thăm hỏi, động viên tinh thần Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc khu Phú Quốc đang làm thêm buổi tối ẢNH: HOÀNG DUNG

Làm hết việc chứ không hết giờ

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các bộ phận liên quan tập trung xử lý nhanh hồ sơ quá hạn, không để người dân phải chờ đợi kéo dài. Quá trình giải quyết phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, hướng dẫn người dân đầy đủ, rõ ràng; đồng thời giữ thái độ lịch sự, tận tình khi tiếp nhận và xử lý thủ tục.

Theo ông Nơi, tinh thần là “làm hết việc chứ không phải hết giờ để phục vụ người dân”, hiệu quả công việc không chỉ thể hiện ở số lượng hồ sơ được giải quyết mà còn ở chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Vì vậy, các bộ phận phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm kết quả giải quyết hồ sơ đúng quy định. Lãnh đạo đặc khu sẽ lưu ý việc đánh giá, xem xét bố trí công tác phù hợp đối với những nhân sự có tinh thần trách nhiệm và kết quả làm việc nổi bật.

Ông Đinh Văn Nơi trao tặng tập thể Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc khu Phú Quốc 70 triệu đồng để hỗ trợ chi phí ăn uống, duy trì sức khỏe ẢNH: HOÀNG DUNG

Sự quan tâm sâu sát, kịp thời và những lời động viên chân thành từ Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc là nguồn tiếp sức tinh thần to lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức và thể hiện quyết tâm của đặc khu Phú Quốc trong việc cải cách hành chính.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vào cuối tháng 9.2026, đặc khu Phú Quốc đã bị lãnh đạo UBND tỉnh An Giang ký công văn nhắc nhở, yêu cầu tăng cường xử lý thủ tục hành chính cho người dân do lượng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn gần 4.000 hồ sơ. Trong đó, chiếm đa số là hồ sơ lĩnh vực đất đai bị trễ hẹn hơn 3.000 hồ sơ.

Ông Đinh Văn Nơi trao đổi với Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Sau đó, ông Đinh Văn Nơi đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc và Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải tăng cường xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tăng cường làm thêm thứ bảy, chủ nhật và ban đêm, kết quả chỉ sau một tuần đã giải quyết 1.175 hồ sơ đất đai cho người dân.