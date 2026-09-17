T.Ư Đoàn đề nghị triển khai khảo sát trải nghiệm giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 17.9, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành Công văn số 549-CV/TWĐTN-CTĐ về việc triển khai thực hiện khảo sát trải nghiệm giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1445/MTTW-BTT ngày 11.9.2026 của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn triển khai khảo sát đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị được đề nghị thông tin, tuyên truyền sâu rộng và vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia khảo sát trực tuyến về trải nghiệm giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh niên tham gia giúp người dân lấy số thứ tự khi đến làm thủ tục hành chính tại Hà Nội ẢNH: VŨ THƠ

Khảo sát được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ https://khaosat.mattranso.vn/ và thông qua mã QR được gửi kèm công văn.

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đợt khảo sát trực tuyến bắt đầu từ ngày 15.9 đến hết ngày 29.9.2026. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn được đề nghị triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Thông qua khảo sát, ý kiến và trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được tập hợp, góp phần cung cấp thông tin phục vụ đánh giá quá trình triển khai.