Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu xử lý việc buông lỏng quản lý đất rừng Phú Quốc

Phú Quốc còn 699 vụ vi phạm đất rừng phải giải quyết

Ngày 19.10, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, đã đi kiểm tra thực tế một số "điểm nóng" về tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Qua đó, ông đã có buổi làm việc với Vườn quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II và các lực lượng chức năng để xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm kéo dài nhằm tạo quỹ đất rừng "sạch" phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc phát biểu tại buổi kiểm tra, xử lý về tình trạng lấn chiếm, xây cất trái phép trên đất rừng do Nhà nước quản lý ẢNH: HOÀNG DUNG

Theo thống kê của Vườn quốc gia Phú Quốc, từ năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực II đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý 914 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm.

Đến nay, vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính phải xem xét xử lý và hàng chục vụ việc phức tạp được chuyển cơ quan công an xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Qua nắm thông tin tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên đất rừng ở Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý rừng. Theo ông, nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, tình trạng này sẽ trở thành những "điểm nóng" phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ rừng, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Phú Quốc.

"Việc xử lý nghiêm các vi phạm không chỉ là để lập lại kỷ cương pháp luật mà là mệnh lệnh 'làm sạch' triệt để diện tích đất rừng bị xâm chiếm. Quỹ đất thu hồi này sẽ được quản lý, quy hoạch, sử dụng đúng quy định pháp luật, vừa tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước, vừa bảo vệ vững chắc hệ sinh thái rừng", ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo.

Ông Nơi yêu cầu Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an đặc khu Phú Quốc và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương kiểm tra, rà soát để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn Phú Quốc, không để các vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới.

Ông Đinh Văn Nơi sẽ chủ trì giao ban hằng tuần để kiểm tra tiến độ

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu, đối với các trường hợp đã bị xử phạt hành chính lần thứ nhất nhưng không khắc phục, mà tiếp tục vi phạm và bị xử phạt hành chính lần thứ hai, căn cứ tính chất mức độ vi phạm để chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự.

Các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông… ngưng cung cấp dịch vụ khi nhận được các quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trên đất rừng, đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn đặc khu.

Lực lượng chức năng Phú Quốc báo cáo công tác xử lý vi phạm đất rừng tại buổi làm việc với lãnh đạo đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Các đơn vị liên quan phải tiến hành rà soát, thống kê chính xác số liệu hồ sơ, phân loại từng trường hợp vi phạm để xác định rõ trách nhiệm thuộc về giai đoạn nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng quản lý để tình trạng bao chiếm đất rừng tiếp tục diễn ra.

Các đơn vị phải rà soát, thống kê minh bạch số lượng hồ sơ vi phạm hiện có. Thời gian qua đã xử lý bao nhiêu và số lượng còn lại là bao nhiêu để tập trung lực lượng giải quyết. Phải phân định rõ ràng từng nhóm vụ việc để áp dụng xử lý đúng hướng, đủ điều kiện thì tiến hành cưỡng chế thu hồi, hoặc chuyển cơ quan công an xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình chống đối, vi phạm lớn.

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu đến ngày 15.11, các vụ việc vi phạm hành chính về lấn chiếm đất rừng bị tồn đọng trước đây phải được xử lý xong. Không chấp nhận việc kéo dài thời gian xử lý gây phức tạp thêm tình hình. Cá nhân ông sẽ trực tiếp chủ trì giao ban hằng tuần để kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết của từng đơn vị theo đúng kết luận đã đề ra.

Song song với việc quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị liên quan của tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc phải rà soát, thống kê, đánh giá toàn diện hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp. Từ đó, phân loại, xác định cụ thể các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định để có phương án giải quyết phù hợp. Đối với các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, tái định cư thì chủ động hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục để sớm được hưởng chế độ theo quy định.