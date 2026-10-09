Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra việc xử lý hồ sơ đất đai ở Phú Quốc

Xử lý "điểm nóng" về hồ sơ đất đai

Cụ thể, vào ngày 8.10, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc và Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đặc khu để rà soát, xử lý tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong khâu xử lý thủ tục hành chính trên địa bàn, nhất là lĩnh vực đất đai.

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra công tác cấp căn cước cho công dân trên địa bàn ẢNH: HOÀNG DUNG

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã phục vụ hơn 60.500 lượt công dân đến thực hiện các thủ tục. Có tổng số 63.008 hồ sơ trung tâm tiếp nhận mới, trong đó chiếm đến 98,23% hồ sơ nộp trực tuyến, dẫn đầu 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang.

"Điểm nóng" trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Phú Quốc nằm ở lĩnh vực đất đai. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận thêm 30 hồ sơ đất đai mới, có thời điểm hàng trăm người dân đến trung tâm để thực hiện thủ tục trực tiếp trong ngày.

Qua thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận mới 4.299 hồ sơ lĩnh vực đất đai, trong khi lượng hồ cũ còn tồn đọng trước đây cần xử lý lên đến 1.366 hồ sơ.

Với số lượng hồ sơ lĩnh vực đất đai rất lớn nêu trên, dù các đơn vị liên quan của đặc khu Phú Quốc đã căng sức phối hợp giải quyết được khá lớn hồ sơ cho người dân, nhưng trên hệ thống Cổng Dịch vụ công hiện vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ trễ hẹn đang chờ xử lý.

Không chỉ riêng lĩnh vực đất đai, bộ phận thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân thuộc Công an đặc khu Phú Quốc cũng đang làm việc hết công suất. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải nỗ lực truyền dữ liệu cho cơ quan chuyên môn ngay trong ngày nhằm trả kết quả cho người dân từ 7 đến 10 ngày theo quy định.

Tình trạng hồ sơ quá hạn gia tăng không chỉ đến từ nguyên dân do nguồn gốc, tình trạng đất đai ở Phú Quốc phức tạp mà còn do thiếu trầm trọng lực lượng cán bộ địa chính trên địa bàn. Mặt khác, việc ảnh hưởng bởi hạ tầng mạng viễn thông đôi lúc chưa thông suốt khiến Cổng Dịch vụ công xử lý chậm. Từ đó, tình hình xử lý thủ tục hành chính cho người dân càng thêm vướng mắc.

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc vào ngày 8.10 ẢNH: HOÀNG DUNG

Không để tình trạng hồ sơ kéo dài

Qua kiểm tra tại các quầy giao dịch của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi cho biết, công tác cải cách hành chính không thể nằm trên giấy hay dừng lại ở những lời hứa suông, nếu không có giải pháp kỹ thuật và tổ chức cụ thể.

Từ đó, ông yêu cầu các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm "điểm nghẽn" trong việc xử lý thủ tục hành chính ngay trong tháng 11. Không để tình trạng kéo dài gây bức xúc cho người dân.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc yêu cầu, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc phải phối hợp ngay với các cơ quan chuyên môn để phân loại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục thì khẩn trương giải quyết ngay cho người dân. Nếu hồ sơ chưa đủ (có tranh chấp hoặc thiếu dữ liệu) thì rà soát để trả lại hoặc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết ngay cho người dân bổ sung, hoàn thiện. Không để hồ sơ làm đúng quy định bị chậm trễ, tắc nghẽn chung với các hồ sơ đang bị tranh chấp hay thiếu thủ tục.

Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đặc khu Phú Quốc tăng cường làm việc thêm ban đêm để xử hồ sơ đất đai cho người dân ẢNH: HOÀNG DUNG

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công, cử ngay các cán bộ có năng lực, giỏi chuyên môn trong Tổ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp ra hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại quầy, không để để xảy ra tình trạng người dân phải mang hồ sơ đi lòng vòng.

Ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo: "Trong đợt này phải tập trung tăng cường, điều động bổ sung nhân lực và trang thiết bị để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, phấn đấu kéo giảm tất cả các chỉ số hồ sơ tồn đọng ngay trong tháng 10. Các đơn vị phải giải quyết ngay những hồ sơ đúng, đủ thủ tục; chủ động rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3 ngày để hỗ trợ tối đa cho người dân. Yêu cầu đặt ưu tiên phục vụ nhân dân lên hàng đầu, đảm bảo công khai, minh bạch và không có sự phân biệt".