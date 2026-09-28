An Giang đấu giá mỏ khoáng sản san lấp gần 100 ha trên biển Rạch Giá

Ngày 28.9, ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ vật liệu san lấp từ biển có diện tích 99,7 ha tại phường Rạch Giá.

Biển Rạch Giá nhìn từ một tòa nhà cao tầng ẢNH: TRẦN NGỌC

Kế hoạch đấu giá được UBND tỉnh An Giang ban hành dựa theo tờ trình ngày 9.7.2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, khu vực được chọn đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu san lấp từ biển thuộc phường Rạch Giá, dự kiến trữ lượng khoảng 3 triệu m3. Việc thăm dò khoáng sản từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 35 m, làm căn cứ lựa chọn độ sâu khai thác phù hợp.

Thời gian đấu giá dự kiến tổ chức trong năm 2026. Trường hợp chưa thực hiện được hoặc tổ chức đấu giá không thành công, sẽ chuyển sang đấu giá trong năm tiếp theo.

Công trình kè lấn biển, chỉnh trang đô thị tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, kế hoạch đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản trên làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Song song đó cũng để quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh; phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.