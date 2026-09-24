Đồng Nai 'vào mùa' đấu giá đất

Hàng loạt khu "đất vàng" lên sàn

Trong số 14 khu đất chuẩn bị đưa ra đấu giá, có nhiều vị trí thuộc "đất vàng", nằm ở trung tâm đô thị Biên Hòa. Đơn cử như khu đất rộng hơn 4.400 m² trên đường Hà Huy Giáp (đối diện Thành ủy TP.Đồng Nai, thuộc P.Trấn Biên), vốn là Nhà khách 71 đã giải thể và Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai cũ (đã di dời). Giá khởi điểm đưa ra lên đến 206 tỉ đồng. Khu đất này được quy hoạch làm khu thương mại dịch vụ, cao 20 tầng (chưa kể tầng hầm), tổng mức đầu tư khoảng 925 tỉ đồng.

Khu đất Nhà khách 71 trên đường Hà Huy Giáp (P.Trấn Biên) được thông báo bán đấu giá với giá khởi điểm 206 tỉ đồng ẢNH: LÊ LÂM

Hay khu đất trước Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai (còn gọi là rạp Lido), ở góc mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 và Võ Thị Sáu (cũng thuộc P.Trấn Biên), rộng gần 2.200 m², được quy hoạch đất công trình dịch vụ đô thị, cao tối đa 20 tầng, giá khởi điểm 110 tỉ đồng.

Ở đô thị Long Khánh (P.Long Khánh), khu đất rộng 2,2 ha trên đường Hùng Vương (trục đường chính của Long Khánh), bên hông là mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, cũng được thông báo bán đấu giá. Theo đó, khu đất này được quy hoạch dự án trung tâm thương mại và dân cư, giá khởi điểm 416 tỉ đồng.

Một khu đất khác có diện tích lớn, vị trí đẹp đang chờ chủ đầu tư là Cụm công nghiệp Long Giao. Theo thông báo, khu đất trống rộng gần 56 ha, nằm cạnh Trung tâm hành chính H.Cẩm Mỹ cũ (nay là xã Cẩm Mỹ), mặt tiền Hương lộ 10 kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đồng Nai (gọi tắt Trung tâm) cho biết trong năm 2026 TP đưa 40 khu đất vào kế hoạch đấu giá, giá trị tính theo bảng giá đất khoảng 55.000 tỉ đồng. Nhưng sau đó, có 4 khu đất (diện tích lớn) nằm trong định hướng quy hoạch đô thị đặc biệt sân bay Long Thành, nên đã loại ra, còn lại 36 khu cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa ra đấu giá trong năm 2026. "Trong tháng 9, trung tâm thông báo đấu giá tổng cộng 16 khu đất. 20 khu đất còn lại sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thông báo đấu giá trong tháng 10 và 11.2026", ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm, cho biết.

Khu đất rộng 2,2 ha nằm mặt tiền đường Hùng Vương, trục đường chính của P.Long Khánh ẢNH: LÊ LÂM

Điều gì khiến nhà đầu tư e ngại?

Trên thực tế, một số khu đất (trong số 14 khu đất vừa thông báo đấu giá) đã thông báo đấu giá nhưng không thành công. Mặc dù trước đó được chính quyền Đồng Nai nghiên cứu kỹ tính khả thi, nhưng khi đưa ra đấu giá vẫn còn một số bất cập khiến nhà đầu tư (NĐT) e ngại.

Theo Trung tâm, nguyên nhân đầu tiên là tổng mức đầu tư dự án quá lớn. Điều này đòi hỏi NĐT phải chứng minh năng lực tài chính và nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn huy động) rất cao, khiến nhiều người không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Thứ hai là giá khởi điểm cao so với giá trị của tài sản dẫn đến NĐT e ngại chi phí tài chính lớn hoặc khó thanh khoản sau khi trúng đấu giá. Cuối cùng là định hướng quy hoạch chưa bám sát thực tiễn và thiếu tính khả thi. Nhiều khu đất đưa ra đấu giá nhưng quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung, hạ tầng kết nối hoặc chức năng sử dụng đất không phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, của NĐT.

Đơn cử tại cuộc họp mới đây với lãnh đạo TP.Đồng Nai, ông Nguyễn Cao Tài cho biết khu đất "vàng" trên đường Hùng Vương ở P.Long Khánh có người quan tâm, nhưng do quy hoạch xây dựng cao đến 25 tầng khiến NĐT lo ngại tính hiệu quả. Cũng trong cuộc họp, ông Đỗ Thành Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho hay tòa nhà cao 25 tầng là do P.Long Khánh đề xuất do muốn có một công trình tạo điểm nhấn, vì trên địa bàn chưa có một công trình nào to lớn.

Cho ý kiến về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, nhận định các vùng đô thị như Xuân Lộc, Long Khánh đất đai còn nhiều, người dân có tâm lý mua nhà dưới đất, phía sau còn dư chút diện tích dành làm vườn. Những tòa nhà chung cư cao nhiều tầng phù hợp hơn ở các đô thị lớn, ven sông.

Trong khi đó, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng Sở Xây dựng là đơn vị chuyên môn, phải có trách nhiệm tư vấn, định hướng nhằm mang đến quy hoạch hài hòa, phù hợp nhất; đồng thời ông nhấn mạnh: "Đấu giá đất là công tác quan trọng mang về nguồn thu để xây dựng hạ tầng, phát triển TP. Do đó, Trung tâm cùng các đơn vị liên quan cần phải có sự đột phá mạnh mẽ trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2026".