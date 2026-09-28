Bộ đội, công an dầm mình cứu lúa giúp nông dân An Giang chạy lũ

Sẵn sàng huy động cán bộ, chiến sĩ khi dân cần hỗ trợ

Tại xã Giang Thành, gần 50 ha lúa vụ hè thu thuộc ấp Khánh Hòa đang chuẩn bị thu hoạch, nhưng mưa lớn kéo dài kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước dâng cao, nhiều diện tích bị ngập sâu, trong lúc máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận. Lúc này, điều người dân lo nhất không chỉ nước lên bao nhiêu mà là lúa có kịp thu hoạch trước khi bị nhấn chìm hay không.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 6, Tiểu đoàn 519 thuộc Trung đoàn 893 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang ngâm mình hỗ trợ người dân xã Giang Thành gặt lúa ẢNH: CTV

Trước tình hình đó, UBND xã Giang Thành đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ người dân, đồng thời gửi công văn cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Trung đoàn 893 đề nghị tạo điều kiện cử lực lượng tham gia giúp dân thu hoạch lúa trong khoảng 5 ngày, từ 25.9 đến 30.9.

Không để công sức cả vụ mùa của người dân bị nhấn chìm, 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 được cử tức tốc đến tổ 5, ấp Khánh Hòa, xã Giang Thành để hợp sức cùng lực lượng tại cơ sở tập trung cứu lúa, giúp dân. Ruộng nước mênh mông, các cán bộ, chiến sĩ chỉ còn cách ngâm mình cắt từng bông lúa.

Người dân rất cảm động trước sự hỗ trợ gặt lúa của các cán bộ, chiến sĩ quân đội ẢNH: CTV

Dầm mình dưới nước, người cắt lúa, người gom, người bó, người vận chuyển ra khu vực thuận lợi, công việc cứ thế tiếp nối nhau giữa ruộng nước. Tính đến sáng 27.9, riêng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đã hỗ trợ người dân thu hoạch được 1,2 ha lúa bị ngập.

Ông Dương Văn Tấn, ở ấp Khánh Hòa, xúc động nói: “Nhờ lãnh đạo xã huy động cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đến hỗ trợ nên gia đình tôi giảm thiệt hại do nước lên. Các anh làm rất nhiệt tình, bà con ở đây ai cũng cảm động”.

Đại úy Huỳnh Thanh Phong, Chính trị viên Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, cho biết: “Chúng tôi xác định phải tranh thủ thời gian, hỗ trợ bà con thu hoạch và đưa lúa lên khu vực an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trước diễn biến mưa ngập còn phức tạp, Tiểu đoàn 519 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương rà soát những khu vực trũng thấp, sẵn sàng huy động cán bộ, chiến sĩ khi người dân cần hỗ trợ”.

Không chỉ tại Giang Thành, những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước giúp dân cứu lúa cũng xuất hiện ở nhiều địa phương khác của An Giang.

Trước đó, ngày 23.9, tại ấp T4, lực lượng Công an xã Vĩnh Điều và Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hỗ trợ người dân thu hoạch 6 ha lúa đang trong thời kỳ thu hoạch bị ngập sâu do mưa lớn trong nhiều ngày và triều cường dâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Điều và Đồn Biên phòng Vĩnh Điều gặt lúa giúp dân bị ngập nước ẢNH: CTV

Còn tại xã Hội An, ngày 19.9, Công an xã Hội An cùng các lực lượng chức năng địa phương cũng hỗ trợ người dân tại tổ 1, ấp An Bình thu hoạch khoảng 1 ha lúa hè thu đang đến kỳ thu hoạch bị ngập sâu gần 1 m, góp phần hạn chế thiệt hại do ngập úng.

Nước dâng cao, dân thu hoạch hoa màu "bán lúa non"

Do ảnh hưởng triều cường, mưa kéo dài nên mực nước kênh, rạch khu vực vùng đệm U Minh Thượng, thuộc xã U Minh Thượng lên hơn 1 m so với ngày thường.

Theo thống kê của UBND U Minh Thượng, đến ngày 27.9 toàn xã có 6.385 ha hoa màu như: gừng, khoai mỡ, khoai từ, chuối và vườn cây ăn trái đứng trước nguy cơ bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng nếu không kịp thu hoạch. Ngoài ra, gần 1.850 ha diện tích ao nuôi tôm càng xanh hoặc nuôi cá của người dân có nguy cơ nước tràn bờ, cá tôm thoát ra ngoài.

Trước tình cảnh nước dâng ảnh hưởng sản xuất, nhiều người dân phải chạy đua với thời gian, với con nước, bấm bụng thu hoạch gừng non bán với giá thấp (còn gọi dân dã là "bán lúa non").

Mưa lớn trong nhiều ngày khiến mực nước khu vực vùng đệm U Minh Thượng dâng cao, người dân phải thu hoạch gừng non bán với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg ẢNH: CTV

Bà Trần Thị Hà, một người trồng gừng ở xã U Minh Thượng, cho biết: "Nước lên cao quá khiến 10 công gừng (10.000 m2) của gia đình tôi ngập sâu. Gừng còn non nhưng phải thuê người nhổ bán với giá chỉ 3.000 - 5.000 đồng/kg, còn không nhổ bán thì gừng ngâm nước sẽ bị úng hư. Mùa này coi như bị lỗ nặng rồi".

Theo ước tính của UBND xã U Minh Thượng, toàn xã có khoảng 1.000 tấn rau màu và 4.500 tấn cây ăn trái các loại cần được hỗ trợ kết nối tiêu thụ gấp do ảnh hưởng của nước dâng. Xã đang nỗ lực gia cố bờ bao, vận hành máy bơm, kết nối doanh nghiệp để thu mua và tiêu thụ nông sản nhằm góp phần giảm bớt thiệt hại kinh tế cho người dân.

Mở 2 cống Tha La, Trà Sư điều tiết nước cho Tứ giác Long Xuyên

Trước đó ngày 25.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi An Giang cho mở 2 cống Tha La và Trà Sư để điều tiết nước, tạo phù sa cho 498.000 ha đất vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc 48 xã, phường của tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, năm nay mực nước thượng lưu và hạ lưu 2 cống đều ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2025. Tại thời điểm mở cống, mực nước thượng lưu cống Tha La đạt 3,56 m, hạ lưu 2,2 m; cao hơn cùng kỳ năm trước lần lượt 0,38 m và 0,12 m.

Cống Trà Sư được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho mở sáng 25.9 để điều tiết mực nước cho vùng Tứ giác Long Xuyên

ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại cống Trà Sư, mực nước thượng lưu đạt 3,58 m, hạ lưu 2,37 m, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,45 m và 0,32 m; chênh lệch cột nước 1,21 m.

Sau khi mở cống, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang dự kiến tăng khoảng 0,5 m, khu vực lân cận thuộc thành phố Cần Thơ tăng khoảng 0,3 m. Mức tăng này không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất tại vùng hạ du. Tuy nhiên, trước khi vận hành, UBND tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả lũ với thành phố Cần Thơ và thông báo trước 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền địa phương và người dân chủ động phương án bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Dự kiến đến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11, trước khi xuống giống vụ đông xuân (từ 5 - 10 ngày), 2 cống Tha La và Trà Sư sẽ được đóng trở lại nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất.