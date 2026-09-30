Ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo quyết liệt giải quyết đơn, thư khiếu nại ở Phú Quốc

Số lượng đơn, thư khiếu nại còn rất lớn

Trước tình hình trên, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, xác định giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân là một trong những công việc trọng tâm trong nhiệm vụ chính trị được Trung ương và địa phương giao; trong đó, vừa phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo tiến độ các dự án, vừa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: CTV

Theo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, tính từ đầu năm 2026 đến nay, Phú Quốc nhận tổng số 1.045 đơn thư, khiếu nại của công dân. Trong đó, UBND khu Phú Quốc đã xem xét, giải quyết 44 đơn, còn 1.001 đơn đang xem xét, giải quyết. Nội dung đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân chủ yếu liên quan đến đất đai, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

Căn cứ quy định của luật Khiếu nại, tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành giải quyết 100% đơn thư, khiếu nại trên địa bàn.

Giải quyết đơn thư đến nơi đến chốn

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân đúng quy định pháp luật, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu, các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan của đặc khu trước hết cần phải xác định trách nhiệm của người đứng đầu; phải có biện pháp quyết liệt chỉ đạo tiếp nhận, phân loại đơn thư để giải quyết đến nơi đến chốn, không chuyển đơn lòng vòng, không để người dân phải đi nhiều nơi gây bức xúc cho người dân và xã hội.

Số lượng lớn hồ sơ về đơn thư khiếu nại của người dân được các ban, ngành liên quan báo cáo cho Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc xem xét, chỉ đạo giải quyết trong buổi họp ngày 25.9 ẢNH: C.T.V

Trong khâu tiếp nhận, xử lý đơn, người đứng đầu đặc khu Phú Quốc yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đúng quy trình, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy. Đơn tiếp nhận trong ngày phải cập nhật ngay lên hệ thống đồng thời cấp mã tra cứu luôn, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Sau khi tiếp nhận, đơn phải được phân loại trong thời gian ngắn nhất, xác định rõ mức độ đơn giản hay phức tạp để phân công cán bộ xử lý ngay.

Những vụ việc cấp bách, liên quan đông người, dự án lớn hoặc nhiệm vụ phục vụ hội nghị APEC 2027, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết dứt điểm trong thời gian nhanh nhất.

Thực hiện nghiêm quy trình quy định về tiếp nhận, xem xét giải quyết đơn, Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc giao Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, phân loại đơn thư thuộc thẩm quyền, tham mưu Thường trực Đảng ủy chủ trì mời các cơ quan như Hội đồng nhân dân, UBND đặc khu, Ủy ban Kiểm tra, công an, tòa án, Viện Kiểm sát…. mỗi tuần họp một lần để cùng tập trung xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng để Thường trực Đảng ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với từng trường hợp cụ thể.

Chỉ 1 buổi làm việc chỉ đạo giải quyết hàng chục đơn khiếu nại

Trước đó, chỉ trong 1 buổi làm việc ngày 25.9, Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giao các cơ quan liên quan nhanh chóng thực hiện ngay việc giải quyết và trả lời hàng chục đơn thư, phản ánh, khiếu nại của công dân theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định.

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các cơ quan liên quan phải tập trung cao độ, dồn sức giải quyết đơn thư trên tất cả các lĩnh vực, không để tồn đọng, kéo dài ẢNH; CTV

Đối với vụ việc nào đã có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc thì phải giải quyết dứt điểm vụ việc đấy, không để phát sinh đơn thư, khiếu nại mới, xuất phát từ cách giải quyết đơn của cơ quan được phân công.

Đối với vụ việc có tính chất nóng, cấp bách, phức tạp hoặc liên quan đến nội bộ thì có thể họp đột xuất, nhằm kịp thời xem xét giải quyết ngay, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đa số đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân ở đặc khu Phú Quốc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ẢNH: CTV

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng lưu ý, cần quan tâm rút gọn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư cho người dân để giảm bớt thời gian xử lý, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tại đặc khu… phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn thư và thực hiện các chỉ đạo của Thường trực đặc khu.

Ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: "Các cơ quan chức năng phải tập trung cao độ, dồn sức giải quyết đơn thư trên tất cả các lĩnh vực, không để tồn đọng, kéo dài. Người dân cầm đơn đến tìm chúng ta vì họ tin. Nếu chúng ta để người dân chờ, phải đi lại nhiều lần, để họ bức xúc thì chúng ta chưa xứng đáng với sự tin tưởng của người dân".