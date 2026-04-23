Bộ Nội vụ bỏ phương án tăng lương hưu 4,5%, đề xuất tăng 8%

Bộ Nội vụ đang trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Đáng chú ý, ở dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 3, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1.7, tăng thêm 4,5% kết hợp cộng thêm 200.000 đồng/tháng trên mức hưởng của tháng 6.2026 và tăng đồng loạt 8%. Để khắc phục hạn chế của phương án điều chỉnh lương hưu trước, Bộ Nội vụ đề xuất phương án điều chỉnh lương mới.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã rút còn một phương án thực hiện điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2026.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh nêu trên, đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau: tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo cơ quan soạn thảo, nội dung này phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH và quy định luật BHXH về việc quan tâm điều chỉnh đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tính toán trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm 2026 và năm 2025 (mức tăng CPI năm 2025 là 3,31%, dự kiến mức tăng của CPI năm 2026 từ 4 - 4,5%); phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Với phương án này, việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ; đảm bảo tính kế thừa và thông lệ của những lần điều chỉnh trước đây; đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi.

Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2026 đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1.1.1995. Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điều 23 của luật BHXH 2024.

Về nguồn kinh phí thực hiện, theo Bộ Nội vụ, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 ước là 10.773 tỉ đồng, trong đó: kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỉ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn quỹ BHXH đảm bảo ước là 8.760 tỉ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, phương án tăng đồng đều 8% có ưu điểm là đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, hạn chế tâm tư giữa các nhóm thụ hưởng.

Lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng là ngày 1.7.2024 với mức điều chỉnh tăng thêm 15%.

Với việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng ở mức cao, giúp nâng cao mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, điều này đã góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Việc thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã giúp thu hẹp chênh lệch về lương hưu với người nghỉ hưu sau năm 1995.

Theo báo cáo của cơ quan BHXH, số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh theo là hơn 3,12 triệu người.