Lưu ý quan trọng khi nhận lương hưu từ 1.7.2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội vừa thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về việc ủy quyền nhận thay lương hưu và xác minh thông tin đủ điều kiện hưởng chế độ này, theo quy định mới của luật BHXH 2024.

Quy định mới nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. Người dân vẫn có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan, nhưng bắt buộc phải lập giấy ủy quyền mới đúng quy định nếu có nhu cầu tiếp tục.

Theo đó, đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trường hợp ủy quyền ký từ ngày 1.7.2025 thì có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký.

Trường hợp ủy quyền ký trước ngày 1.7.2025, nếu hết hạn trước 30.6.2026 thì có giá trị đến ngày hết hạn; nếu hết hạn sau 30.6.2026 thì có giá trị đến ngày này.

Đáng lưu ý, nếu không kịp thời làm lại giấy ủy quyền, việc nhận lương hưu và trợ cấp có thể bị gián đoạn. Do đó, người dân cần chủ động kiểm tra giấy tờ hiện tại và thực hiện lại thủ tục trước thời điểm 1.7.2026.

Tại Hà Nội, nhiều điểm hỗ trợ đã được triển khai ngay tại khu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Các mô hình tổ hành chính công hỗ trợ trực tiếp giúp hướng dẫn tận nơi, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng khuyến khích người dân chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Hình thức này được đánh giá là tiện lợi, an toàn và nhanh chóng hơn so với nhận trực tiếp.

Người hưởng lương hưu cần kiểm tra lại giấy ủy quyền đang sử dụng. Chủ động làm lại giấy ủy quyền trước ngày 1.7 nếu cần cân nhắc chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân

Ngoài ra, người dân cần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link lạ hoặc trên mạng xã hội để tránh rủi ro lừa đảo. Mọi vướng mắc, liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của chính mình

Cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.