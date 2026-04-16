Trùng nghỉ lễ 30.4, lương hưu tháng 5 lùi lịch chi trả

Ngày 16.4, BHXH TP.Hà Nội đã thông tin về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 5. Đây cũng là thông tin được nhiều người nghỉ hưu quan tâm khi lịch chi trả trùng với lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Lương hưu tháng 5 sẽ được chi trả chậm hơn do trùng với nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: T.N

Theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trong trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với kỳ chi trả tháng 5, do ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào thứ bảy (2.5), nên BHXH TP.Hà Nội đã chủ động điều chỉnh thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân sang thứ hai (ngày 4.5).

Trước những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp, cơ quan BHXH đã chủ động phối hợp với bưu điện để xây dựng kế hoạch chi trả tiền mặt ngay sau khi hoàn tất việc chuyển khoản.

Theo đó, đối với các trường hợp nhận tiền mặt, người dân có thể đến nhận sau kỳ nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 4.5

BHXH TP.Hà Nội cũng khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng hình thức nhận tiền qua tài khoản cá nhân để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí xã hội và đảm bảo an toàn trong quá trình nhận tiền. Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống chi trả trực tiếp mà còn hạn chế tiếp xúc, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa dịch vụ công hiện nay.

Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo người dân vẫn nhận được đầy đủ, kịp thời các khoản lương hưu, trợ cấp, không bị gián đoạn do yếu tố lịch nghỉ lễ.

Với sự chủ động trong việc điều chỉnh lịch chi trả cùng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức cao, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 trên địa bàn Hà Nội được kỳ vọng sẽ diễn ra thuận lợi. Đây không chỉ là giải pháp linh hoạt trước những thay đổi về lịch làm việc, mà còn thể hiện nỗ lực của ngành BHXH trong việc hiện đại hóa phương thức chi trả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày mùng 1 đối với BHXH 21 tỉnh, thành gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng.

13 địa phương chi trả vào ngày mùng 2 hàng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Như vậy, với lịch nghỉ lễ 4 ngày dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay rơi trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên lịch chi trả lương hưu tháng 5 trên cả nước sẽ có sự thay đổi.