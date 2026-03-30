Chi tiết lịch chi trả lương hưu trên cả nước tháng 4

Theo công văn 1343/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua 2 hình thức tài khoản cá nhân và tiền mặt.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày mùng 1 đối với BHXH 21 tỉnh, thành gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng.

13 địa phương chi trả vào ngày mùng 2 hàng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo BHXH Hà Nội, trong đợt 1 chi trả của tháng 4, cơ quan BHXH thành phố đã chuẩn bị gần 4.200 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp cho hơn 606.000 người hưởng.

Trong đó số nhận qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) lên tới trên 99% tổng số (hơn 604.000 người). Tổng số tiền hưởng khoảng 4.158 tỉ đồng. Với người nhận tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả vào ngày 6.4

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu trợ cấp BHXH được chính xác đầy đủ, kịp thời, không bị gián đoạn, tại công văn 1343, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với các hệ thống ngân hàng để thực hiện rà soát, đối chiếu và xác thực thông tin người hưởng giữa cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam và thông tin người hưởng tại các hệ thống ngân hàng.

Đối với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với bưu điện tỉnh theo địa bàn phụ trách tổ chức chi trả theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đã thống nhất giữa BHXH và bưu điện.

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, trong đó đề xuất tăng các khoản này từ ngày 1.7.2026 đối với nhiều nhóm đối tượng.

Cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án. Phương án 1, từ ngày 1.7.2026, lương hưu và một số loại trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng thêm 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng so với mức hưởng của tháng 6.2026.

Riêng một số nhóm như người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của luật BHXH sẽ được tăng 8%.

Phương án 2 đề xuất điều chỉnh tăng đồng loạt 8% đối với toàn bộ lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng thuộc diện điều chỉnh, tính trên mức hưởng của tháng 6.2026.

Nếu được thông qua, dự kiến có hơn 3,5 triệu người dự kiến sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1.7 tới.