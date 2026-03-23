Thời sự Lao động - Việc làm

Bộ Nội vụ thông tin danh tính 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại Nhật

Thu Hằng
23/03/2026 11:10 GMT+7

Bộ Nội vụ vừa công bố danh tính 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại Nhật Bản trong vụ tai nạn do sóng lớn tại tỉnh Fukui, khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích.

Sáng 23.3, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã có báo cáo về vụ việc 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại tỉnh Fukui, Nhật Bản.

Theo đó, rạng sáng 21.3, một nhóm 8 lao động Việt Nam trong quá trình đi câu cá trên biển tại khu vực tỉnh Fukui đã gặp nạn do sóng lớn. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, chính quyền địa phương và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình, triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ 8 lao động gặp nạn tại Nhật Bản kịp thời.

Cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Duy Thanh (39 tuổi), lao động kỹ năng đặc định đang làm việc tại tỉnh Osaka. Hiện còn 3 lao động mất tích, gồm: Lê Hữu Nghĩa (32 tuổi), Nguyen Hoang Phuc (20 tuổi) và Tran Bao Ranh (31 tuổi). Lao động bị thương là Lê Minh Trí (23 tuổi), đang được điều trị tại bệnh viện. Các lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 lao động mất tích.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã trực tiếp liên hệ với các lao động được cứu để hỗ trợ kịp thời, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và trong nước tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, xác minh nhân thân các nạn nhân và thông tin tới gia đình để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, không ra biển khi có giông bão, tránh đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh hoặc địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui, vào khoảng hơn 2 giờ sáng 21.3, đơn vị đã nhận được thông báo về vụ tai nạn do sóng lớn tại khu vực đê chắn sóng dẫn ra hải đăng Mikuni. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển, cảnh sát và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã cứu được 4 lao động, trong đó 3 người trú ẩn tại chân hải đăng và 1 người được đưa vào bờ an toàn. Đến 9 giờ 45 cùng ngày, lực lượng trên phát hiện một nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh cách hiện trường khoảng 4 km, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng đã không qua khỏi.

Một người tử vong, 3 người mất tích do sóng lớn tại Nhật Bản

Một công dân Việt Nam đã tử vong trong vụ việc 8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui, Nhật Bản.

