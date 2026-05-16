Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có tiêu chí để ngăn ngừa 'xanh hóa hình thức'

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khi phát biểu tại Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026, do Báo Lao động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, UBND TP.Hà Nội tổ chức ngày 16.5, tại Hà Nội.

Ngày Chuyển đổi xanh diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như: trải nghiệm xe điện, thu xăng đổi điện... nhằm lan tỏa nhận thức cộng đồng về chuyển đổi xanh, hướng tới thay đổi thói quen sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng là yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đảng xác định, đây là định hướng chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà là yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyển đổi xanh là một trong những động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, để khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa hình thức.

Ngoài ra, các chính sách chuyển đổi xanh sẽ tạo cơ hội, điều kiện để các doanh nghiệp thực chất, có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững.

Doanh nghiệp chuyển đổi xanh bằng hành động cụ thể

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19.3 đặt ra yêu cầu tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Theo đó, chuyển đổi xanh cần phải được doanh nghiệp, người dân chuyển hóa thành hành động cụ thể. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng; người dân lựa chọn tiêu dùng xanh trong sinh hoạt, đi lại hàng ngày.

"Chuyển đổi xanh phải được cụ thể hóa bằng hành động; từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân đều có phần việc của mình từ tiết kiệm năng lượng, đến lựa chọn nhiên liệu sạch hơn, phương tiện xanh hơn sẽ góp phần tạo nên nền tảng xanh cho hôm nay và con cháu chúng ta ngày mai", bà Giang nói.